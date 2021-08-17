AK PARTİ’Nin İstanbul’da Oyu Düştü CHP’Nin Arttı ….

SEÇMEN EKONOMİDEKİ DARALMANIN SEBEBİ OLARAK AK PARTİYİ GÖRÜP CHP’YE YÖNELİYOR ….

Ocak 2021’de yaptığımız sokak röportajında AK Partinin İstanbul’da oy oranı % 29.70 iken Temmuz-Ağustos 2021 döneminde yaptığımız Ankette ise Ak Parti’nin 1.7 puan düşüş kaydederek % 28’e düştüğü görüldü…

OCAK 2021’DE CHP’NİN İSTANBUL’DA OY ORANI % 28.7 İKEN TEMMUZ-AĞUSTOS 2021 ANKETİMİZDE BU ORANIN % 30.5 OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI….

CHP’nin oy oranın artıyor olmasının başında ekonomideki daralmanın etkili olduğu görüldü.

Birçok seçmenin kanalın mikrofonlarına asıl partimiz CHP değil ancak bizi ekonomik olarak zor duruma düşüren parti olan “AKP ”ye hak ettiği cezayı vermek için en güçlü rakibi olan CHP’ye oy verdiklerini ifade ettiler.

KAPATMA DAVASI HDP SEÇMENİ KENETLEDİ

İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber YouTube kanallarının Temmuz –Ağustos 2021 tarihleri arsında İstanbul’da yüz yüze mikrofon uzatarak sorduğu “Bu Pazar Günü Bir Erken Genel Seçim Olursa Hangi Partiye Oy Verirsiniz” sorumuza kapatılma davası ile karşı karşıya olan HDP’nin Ocak 2021’de İstanbul’da ki oyu % 6.2 iken Temmuz –Ağustos döneminde 14 ilçede 1.026 kişiye sorduğumuz soruda HDP’nin oyunun 2 puandan fazla atarak % 8.4 olması gözlerden kaçmadı.

İstanbul’da 4.olan İyi Parti’nin Ocak 2021’de aldığı oy oranı % 5.2 iken Temmuz –Ağustos 2021’de ise oyu az bir düşüş ile % 4.9 olduğu görüldü.

MHP’nin İstanbul’da ki oyu Ocak 2021’de % 2,6 iken yeni anketimizde bu oy minik bir düşüş ile % 2.3 olduğu görüldü...

ASLINDA İSTANBUL’da 3.BÜYÜK PARTİ % 24 İLE KARARSIZLAR VE DİĞER PARTİLER OLDU…

Partilerin İstanbul’da aldıkları oylara karasızlar dağıtılmamıştır. İstanbul’da aldığı oy oranı bakımında % 24 ile 1.026 kişi içinde 245 kişi kararsız olduğunu veya başka bir partiyi tercih ettiğini söyledi. Bu sonuç ile CHP 1. Ak Parti 2. ve kararsızlar da 3 Parti oldu.

Saadet,DEVA,Gelecek,Memleket,Türkiye Değişim Partisi,Yeniden Refah Partisi’nin ise % 00.3 ile 00.5 arasında oy aldıkları görüldü.

Başkanlık sistemi ile daha çok seçmeni iktidar ve muhalefet etrafında topluyor.

ANKET HANGİ İLÇELERDE YAPILDI ?

Bahçelievler (97 kişi) Avcılar ( 84 kişi) ,Bakırköy (54 kişi) Esenyurt ( 56kişi) Zeytinburnu (91 kişi ) Kadıköy (90 kişi )Gaziosmanpaşa (94 kişi) Maltepe(60 kişi) Esenler (45 kişi) Çatalca (67 kişi) Şişli (34 kişi ) Pendik (101 kişi) Küçükçekmece (101 kişi) olmak üzere toplam 1.026 kişiye sorduk.İlçelerin Avrupa ve Asya kıtasında olmasına dikkat ettiğimiz gibi Ak Partili ve CHP’li Belediyeler tarafından yönetilme kıstasına da dikkat ettik.

2013 yılından bu yana yapılan bütün seçimlerde yaptığımız anketlerde gerçek seçim sonuçları ile anketlerimiz arasında % 1 yanılma payı ile sonuçlara yaklaştığımızı her seçim sonrası gördük.

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)