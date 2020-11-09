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AK PARTİ’nin % 70’i Yenilendi

Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanlığının 7.Olağan ilçe kongresi Abay Ortaokulu Spor Salonunda Pandemi kurallarına göre yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 10:51
AK PARTİ’nin % 70’i Yenilendi
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KONGRE İLÇE BAŞKANI A.SELAMİ DELİBALTA’NIN KONUŞMASI İLE BAŞLADI

AK PARTİ Zeytinburnu İlçe başkanlığının 7.Olağan Kongresi mevcut ve yeniden tek aday olarak seçime giren ilçe başkanı Abdulselami Delibalta’nın açılış konuşması ile başladı. Delibalta Kurucu ilçe başkanı Ahmet Dokumacı, sonraki ilçe başkanı Bahattin Ünver başta olmak üzere 19 yıllık süreçte Zeytinburnu teşkilatına emeği  geçen herkese teşekkür ettiği konuşma ile kongre başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Daha sonra Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy‘un konuşması ile devam eden kongrede başkan Arısoy  yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Akabinde Ak Parti İstanbul Milletvekili Zeytinburnu teşkilatı hakkında özet bir konuşma yaparak emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Daha sonra genel başkan  yardımcısı Vedat Demiröz Hükümetin çalışmaları hakkında minik bir sonum yaptı.

Eski Bakan ve Ak Parti Genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’da bir konuşma yaptı.Sayan konuşmasında CHP’nin sağlık politikalarını eleştirdiğini ancak CHP’li Adana Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanının da yakalandığı KOVİD 19 hastalığında dolayı bizim açtığımız hastanede tedavi oluyor.Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Eleştiri yaparken de doğru ve adil olmak gerekir diyen Kaya sözlerini saatlerce konuşsam Cumhurbaşkanımızın başında olduğu hükümetimizin yaptığı muhteşem çalışmaları anlatmaya zaman yetmez dedi.

AK PART İstanbul İl başkanı Bayram Şenocak’da yaptığı konuşmada şunları söyledi, ilçe başkanlarımız ile yaptığımız toplantılarda Pandemi den dolayı kongre konuşmalarını kısa tutmak konusunda fikir birliğine vardık.Ben de konuşmamı kısa tutacağım inşallah diyerek CHP’li İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u iyi yönetemediğini iddia ederek 2024’de yapılacak olan Mahalli idareler seçiminde İstanbul’u yeniden kazanmak için çalıştıklarını ifade etti.

KURTULMUŞ TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL DEDİ

AK PARTİ Genel Başkan vekili Prof.Dr.Numan Kurtulmuş kongrenin en son konuşmasını yaptı.Kurtulmuş eskiden Türkiye yön veren birçok batılı ülke bugün ülkemizi istedikleri gibi yönetemedikleri için hükümetimize karşı bir çok antidemokratik girişimin içinde yer almaktan geri durmuyorlar. Ancak Türkiye artık eski Türkiye değil.

Biz siyasi ve ekonomik olarak  kendi ayaklarımızın üstünde durdukça bazı ülkeler bundan rahatsız oluyor. Biz halkımızın refahını düşünüyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 09.11.2020 17:38
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