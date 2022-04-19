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"Açık Cezaevi İzinleri İçin Kalıcı Çözüm Bulunmalı"

CHP’nin hukukçu vekili Mahmut Tanal, koronavirüs iznindeki açık cezaevi mahkûmlarının durumunu bir kez daha Meclis gündemine taşıdı. Tanal, dışarıda yeni bir hayat kuran açık cezaevi mahkûmları için kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Nisan 2022 Salı 14:18
"Açık Cezaevi İzinleri İçin Kalıcı Çözüm Bulunmalı"
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılından bu yana denetimli serbestlikten yararlanan açık cezaevi mahkûmlarının izinleri, 6 aylık uzatmanın ardından 31 Mayıs’ta doluyor. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, açık cezaevi izinlerinin bitimiyle birlikte yaşanacak mağduriyetleri bir kez daha Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Tanal, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Bakanlık tarafından 7242 sayılı Kanun’la izinli sayılan açık cezaevindeki vatandaşların izin sürelerinin en az 1 yıl süre ile uzatılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağını sordu.

İzin süresinin son bulması ile birlikte cezaevlerine dönmek zorunda kalacak olanların sayısına ilişkin bilgi talep eden Tanal, yasa kapsamında izinli sayılan hükümlü vatandaşların izinli oldukları sürede hayatlarını idame ettirebilmek için iş bulduklarını, kendi işlerini kurduklarını, söz konusu süreçte evlenenlerin, evlat sahibi olanların olduğunu hatırlatarak, cezaevine tekrar çağrılmadan dolayı yaşanacak mağduriyetlerin nasıl giderileceğini sordu.

TANAL: KALICI ÇÖZÜM BULUNMALI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, konuya ilişkin ayrıca bir değerlendirme yaparak, kalıcı çözüm bulunması yönünde bir çalışma yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Cezai yaptırımların amacı, caydırıcılığı sağlamak, bir daha suç işlenmesini engellemektir. Yaklaşık 2 yıldır hiçbir suça karışmayan açık cezaevi mahkûmları, artık ıslah olmuşlardır, dışarıya uyum sağlamışlardır. 10 binlerce insanın düzenini bozmayalım. Aileleri parçalamayalım. Süre uzatımı bir seçenektir. Ancak kalıcı bir çözüm üzerinde de çalışabiliriz. Covid-19 iznindeki açık cezaevi mahkûmlarına dışarıdaki düzenlerini bozmayacak şekilde bir düzenleme yapılmalıdır” dedi. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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