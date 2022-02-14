6’lı Toplantıdan sonra muhalefet liderlerinden ortak açıklama

5 saat 15 dakika süren görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, "Hep birlikte
inşa edeceğimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i milletimize ve gelecek
nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi
taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin liderleri
Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve
Gültekin Uysal ilk kez bir araya geldi. Liderler, görüşmenin ardından ortak yazılı
açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Hep birlikte inşa edeceğimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i
milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla
hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.
Açıklamada, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek ortak ve öncelikli
hedefimizdir" denildi.
ORTAK AÇIKLAMA
6 Parti liderinin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Bugün, Türkiye için tarihi bir gündür. Birbirinden farklı altı siyasi parti olarak,
bizler, Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya
geldik.Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan
partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir
yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği
güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlığı içindeyiz.
Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini
yaşamaktadır. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak
etkisini ağır bir biçimde göstermektedir. Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz,
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' adı altında uygulanan keyfi ve kural
tanımaz yönetimdir.
Altı siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu
krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek,
çoğulculuk temelinde çözebilmektir.
Tam da bu inanç ve kararlılıkla, yasama, yürütme ve yargı organlarının
güçlendirilmesinin yanında, demokratik hukuk devletini güçlendirmek amacıyla
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde yoğun bir
çalışma gerçekleştirdik. Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldık.
28 ŞUBAT'TA 'MUTABAKAT METNİ' PAYLAŞILACAK
Bugün de parti genel başkanları olarak bir araya gelerek, üzerinde uzlaşıya
vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine
görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık
kaldık.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek ortak ve öncelikli hedefimizdir. Bu
hedefe ulaşabilmemiz için sürecin nasıl işleyeceğinin ve bu süreçte ülkemizin
nasıl yönetileceğinin yapıcı bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu nedenle
geçiş sürecinin yol haritasının çalışılarak üzerinde mutabık kalınması ve
vatandaşlarımızla paylaşılması konularında da uzlaşıya vardık.
Ayrıca bu toplantıda güncel ekonomik ve sosyal gelişmeleri değerlendirdik ve
seçimlerden sonra uygulanmaya başlanacak politikalar konusunda ortak
çalışma yapılabilecek alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz
milletimizin rahat bir nefes almasını sağlamak ve refah düzeyini, kapsayıcı bir
anlayışla ivedilikle yükseltmektir.
'TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOKTUR'
Türkiye’nin istişare ve uzlaşı ile çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önemli
olan, tüm farklılıklarımızla beraber “biz” düşüncesini, Avrupa Konseyi ve Avrupa
Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı,
herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce
ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa
etmektir.
Öte yandan hedefimiz; kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve
liyakatin sağlanması, yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi, Siyasi Etik Kanunu ile
siyasi makamların millete hizmetten başka bir amacının olmamasının garanti
altına alınmasıdır.
Bugün burada milletimiz adına “Yarının Türkiyesi”ni inşa etmek için önemli bir
adım attık. Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte
kararlıyız. Hep birlikte inşa edeceğimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i
milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla
hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."