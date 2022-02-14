6’lı Toplantıdan sonra muhalefet liderlerinden ortak açıklama

5 saat 15 dakika süren görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, "Hep birlikte

inşa edeceğimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i milletimize ve gelecek

nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi

taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin liderleri

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve

Gültekin Uysal ilk kez bir araya geldi. Liderler, görüşmenin ardından ortak yazılı

açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Hep birlikte inşa edeceğimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i

milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla

hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.

Açıklamada, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek ortak ve öncelikli

hedefimizdir" denildi.

ORTAK AÇIKLAMA

6 Parti liderinin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Bugün, Türkiye için tarihi bir gündür. Birbirinden farklı altı siyasi parti olarak,

bizler, Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya

geldik.Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan

partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir

yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği

güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlığı içindeyiz.

Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini

yaşamaktadır. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak

etkisini ağır bir biçimde göstermektedir. Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz,

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' adı altında uygulanan keyfi ve kural

tanımaz yönetimdir.

Altı siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu

krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek,

çoğulculuk temelinde çözebilmektir.

Tam da bu inanç ve kararlılıkla, yasama, yürütme ve yargı organlarının

güçlendirilmesinin yanında, demokratik hukuk devletini güçlendirmek amacıyla

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde yoğun bir

çalışma gerçekleştirdik. Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldık.

28 ŞUBAT'TA 'MUTABAKAT METNİ' PAYLAŞILACAK

Bugün de parti genel başkanları olarak bir araya gelerek, üzerinde uzlaşıya

vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine

görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık

kaldık.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek ortak ve öncelikli hedefimizdir. Bu

hedefe ulaşabilmemiz için sürecin nasıl işleyeceğinin ve bu süreçte ülkemizin

nasıl yönetileceğinin yapıcı bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu nedenle

geçiş sürecinin yol haritasının çalışılarak üzerinde mutabık kalınması ve

vatandaşlarımızla paylaşılması konularında da uzlaşıya vardık.

Ayrıca bu toplantıda güncel ekonomik ve sosyal gelişmeleri değerlendirdik ve

seçimlerden sonra uygulanmaya başlanacak politikalar konusunda ortak

çalışma yapılabilecek alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz

milletimizin rahat bir nefes almasını sağlamak ve refah düzeyini, kapsayıcı bir

anlayışla ivedilikle yükseltmektir.

'TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOKTUR'

Türkiye’nin istişare ve uzlaşı ile çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önemli

olan, tüm farklılıklarımızla beraber “biz” düşüncesini, Avrupa Konseyi ve Avrupa

Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı,

herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce

ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa

etmektir.

Öte yandan hedefimiz; kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve

liyakatin sağlanması, yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi, Siyasi Etik Kanunu ile

siyasi makamların millete hizmetten başka bir amacının olmamasının garanti

altına alınmasıdır.

Bugün burada milletimiz adına “Yarının Türkiyesi”ni inşa etmek için önemli bir

adım attık. Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte

kararlıyız. Hep birlikte inşa edeceğimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i

milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla

hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."