6’lı Muhalefet Buluştu

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya geldi. En son 27 Mart’ta DEVA Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelen liderler, bu kez Demokrat Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen çalışma yemeğinde yuvarlak masa etrafında buluştu. Liderler, Demokrat Parti Genel Merkezi’ne saat 19.00’dan sonra sırayla geldi. Uysal, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. 6 muhalefet partisi lideri toplantıdan önce birlikte iftar yaptı. Altı liderin saat 19.33’te başlayan buluşması, saat 01.20 sularında sona erdi. Toplantı yaklaşık altı saat sürdü. Toplantıdan ilk olarak Akşener çıktı. Akşener’in ardından sırasıyla Karamollaoğlu, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Babacan ayrıldı. Bundan sonraki buluşmanın ise Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 29 Mayıs’ta gerçekleştirilmesine karar verildi.

Muhalefet liderlerinin üçüncü buluşmasının ardından ortak açıklamada Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de kararlılığın altı çizildi. Seçim yasası işaret edilerek ‘İktidarın siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdüreceğiz’ denildi. Masada sıcak gündem maddesi ekonomi oldu. 85 milyonu ilgilendiren konuya ilişkin ‘Ekonomik yıkımdan çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk’ ifadesi kullanıldı.

UZLAŞMACI, MİLLETİN TAMAMINI KUCAKLAYAN, LİYAKATLİ ADAY

Ekonomik konseye işlerlik kazandırılması, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, siyasi ahlak yasası ve uzun vadeli planlama başlıklarına ilişkin çalışma gruplarının çerçevesi konuşuldu. Cumhurbaşkanı adayı konusunda ise ‘uzlaşmacı, milletin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir adayın belirleneceği belirtildi. Liderler de zirve sonrası yaptıkları paylaşımlarda ‘Ortak sorumluluğumuzun farkındayız’ mesajı verdi.

85 MİLYONU KUCAKLAYAN BİR ADAY BELİRLEYECEĞİZ

Altı muhalefet lideri, üçüncü buluşmasını Demokrat Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirdi. Altı saatlik zirveden sonra dört başlıkta yasal hazırlık yapılacağı duyuruldu. Ortak metinde aday tarifi de yapıldı: Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz.

Altı muhalefet partisi, dört konuda yasal hazırlık yapacaklarını duyurdu. Ortak açıklamada “İktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik” denildi. Altı liderin imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklama şöyle: “Milli Egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan TBMM’ye yeniden itibar kazandıracak ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve iş birliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldık. Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu; Siyasi ahlak yasası, Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir.”

“Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz. Ayrıca, ABD Başkanı Biden’ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene ‘soykırım’ ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz.”

Üçüncü zirve yaklaşık altı saat sürdü ve bir sonraki buluşmanın 29 Mayıs’ta Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde olarak belirlendi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)