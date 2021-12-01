25 Belediye Başkanından ‘Yerel Demokrasinin Geliştirilmesi’ İmzası   İmamoğlu: B40 ağı, Balkanlara ve Avrupa’ya iyi Gelecek

ŞİŞLİ / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurum tarihinde ilk kez düzenlenen “B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi”nde, 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanını ağırladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla bir araya gelen belediye başkanları, 29-30 Kasım tarihleri arasında Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvede hem ortak oturumlara katıldı hem de birbirleriyle birebir görüşmeler yapma olanağı buldu.

PROF. TEKELİ’DEN “DEMOKRASİ” DERSİ

Katılımcılar, zirvenin ikinci ve son gününde sosyal bilimci, şehir ve bölge plancısı, sosyolog Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin, demokrasilerde merkezi ve yerel idareler ilişkileri üzerine yaptığı doyurucu sunumu dinledi. İmamoğlu ve katılımcı belediye başkanları, Prof. Tekeli’nin ardından 2’şer dakikalık değerlendirme konuşması yaptı. Daha sonra, İBB iştirak şirketlerinin tanıtım stantlarının bulunduğu alana geçen İmamoğlu ve konukları, burada düzenlenen “mapping gösterisi”ni izledi. İmamoğlu, gösterinin ardından konuklarına, iştirak şirketleri stantlarını gezdirerek rehberlik yaptı. Stant ziyaretlerinin ardından belediye başkanları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

İMAMOĞLU: “AVRUPA’YA DEĞER KATACAK”

Teknik oturumların sonuçlarının sunumu ve başkanların geri bildirimleriyle şekillenen zirvenin sonunda, kapanış deklarasyonunun yayınlanmasına geçildi. Öncesinde zirvenin kapanış konuşmasını yapan İmamoğlu, bir sonraki B40 zirvesinin, gelecek yıl Atina’da gerçekleştirileceğini açıkladı. “Bizim Atina'ya çok daha kalabalık katılabilmemiz lazım” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yani bu konuda belediyelerin kendi ülkelerinde ya da ilişkide oldukları başka ülkelerdeki kardeş şehirleri üzerinden davetlerini güçlendirmeleri ve bu davetler üzerinden gerçekten daha güçlü, daha kalabalık bir katılımla yerel yönetimlerin olağanüstü bir zirvesini, Balkanlar adına, B40 networkünü güçlendirerek Atina'da, hep birlikte başaralım. Bir sonraki aşamada, talip olduğunu hissettiren, direkt söyleyen başka şehirlerimiz de oldu. Onların da elbette bir hazırlık içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Bu yönüyle de biz, inşallah Atina'da bir sonraki şehri de anons ederken çok daha güçlü bir biçimde hazırlığın da temellerini atmış olacağız. Çok değerli oturumlar oldu. Çok güzel fikirler paylaşıldı. Tarihi bir buluşma olduğunu düşünüyorum. Zaten yaşam böyledir. Birileri başlatır. Bizler hep birlikte bunu başlatmış olduk. Ama gelecekte çok kıymetli işlere imza atacağımızı şimdiden hissedebiliyorum. Bu B40 ağı Balkanlara kesinlikle iyi gelecek. Kesinlikle Avrupa'ya çok değer katacak. Umarım dünyamıza da çok güzel bir hazırlık pozisyonu olur B40 ağı.”

25 BAŞKAN ORTAK DEKLARASYONA İMZA ATTI

Kapanış konuşmasının ardından 25 belediye başkanı, ortak deklarasyona imza attı. İBB Başkanı İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, Belgrad Belediye Başkanı Zoran Radojičić, Dıraç Belediye Başkanı Emiriana Sako, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kotor Belediye Başkanı Vladimir Jokić, Laktasi Belediye Başkanı Miroslav Bojić, Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis, Patras Belediye Başkanı Konstantinos Peletidis, Potgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vuković, Pula Belediye Başkanı Filip Zoričić, Sarayevo Belediye Başkanı Benjamina Karić, Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, Skopje Belediye Başkanı Danela Arsovska, Split Belediye Başkanı Ivica Puljak, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ve Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsovska ile Köstence Belediye Başkan Yardımcısı Emiriana Sako, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar, Priştine Belediyesi Uluslararası Yardımlaşma ve AB Entegrasyonu Daire Başkanı Merita Maliqi, Prizren Belediyesi Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürü Sevil Liman Kazazi tarafından imzalanan deklarasyon metninde şu ifadeler yer aldı:

GELECEĞİN ŞEHİRLERİ İÇİN ORTAK AKIL VURGUSU

“Zirve’ye katılan Balkan şehirlerinin yerel yönetimler liderleri ve ‘B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın kurucuları olarak bizler; sürdürülebilir kalkınma ve barışın bölgemizdeki şehirler için sunduğu potansiyelin farkında olarak;

- Avrupa’nın geleceğine dair ortak bir vizyon ile,

- Ortak çıkarlarımıza yönelik alanlarda verimli iş birlikleri kurmayı amaç edinerek,

- Karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği ve diğer küresel sorunların yerel, bölgesel ve küresel düzeyde ortak çözümler üretmek üzere beraber çalışmayı gerektirdiği bilinciyle,

- İyi yönetişimin dirençli, demokratik, şeffaf ve kapsayıcı, geleceğin şehirleri için veri, bilim ve ortak akla dayanan bir yerel yönetişim yaklaşımını gerektirdiğinin kabulüyle,

- Sürdürülebilir kalkınma amaçları başta olmak üzere, ‘Yeni Kentsel Gündem’ ve diğer uluslararası anlaşma ve planların yerelleştirilmesinin kritik önemine vurgu yaparak, ‘İstanbul Zirvesi’yle yukarıdaki ortak değerler ışığında oluşturduğumuz B40-Balkan Şehirleri Ağı çatısı altında;

- Bu ağ çerçevesinde beraber çalışarak şehirlerimiz arasındaki diyalogu güçlendirmeyi,

- Ekonomi, kültür, inovasyon, sürdürülebilirlik ve dayanışma alanlarında iş birliği kurmayı,

- İklim değişikliğinin etkilerini tersine çevirmeye ve bölgemizdeki yerel demokrasi ile iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye odaklanan yeni iş birliği alanlarını geliştirmeyi,

- Yerel ve bölgesel düzeyde karşılaşılan zorlukları, çözüm yollarını ve iyi uygulamaları taraflarla paylaşarak ortak platformlarda mütekabiliyet ve diyalog çerçevesinde değerlendirmeyi,

- Tüm seviyelerde karar alıcılara yönelik tavsiye geliştirilme süreçlerine katkı sunmayı,

- Ağ üyelerince belirlenecek yıllık öncelikler çerçevesinde, platform toplantılarının planlanması ve toplantı gündemlerinin belirlenmesine katkı sağlayarak, toplantılara Başkan ve teknik personel ile katılmayı,

- Düzenlenecek toplantılara ev sahipliği yapmayı ve katılmayı,

- Katılımcı faaliyetler yoluyla yerel toplulukların katılımını güçlendirmek,

- Ağ sekretaryasına destek sunmayı beyan ediyoruz.”

İMAMOĞLU’NDAN “ZİRVE HATIRASI”

Zirve, İmamoğlu ve konuk belediye başkanlarının aile fotoğrafı çekimiyle son buldu. İmamoğlu’nun, toplu fotoğraf çekiminin ardından katılımcı başkanlarla “selfie” (özçekim) yapması, renkli anların yaşanmasına neden oldu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)