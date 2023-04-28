14 Mayıs Seçimine Sadece 2 Hafta Kaldı

16 Yıldır Başta İstanbul Olmak Üzere Ülkenin Siyasi Hareketliliğini Takip Eden İstanbul Times Medya Grubu Bu Seçime‘de Yaptığı Sokak Röportajları İle Damga Vuruyor …

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner tarafından 06.02.2008'de kurulan İstanbul Times Gazetesi ve Medya Grubu aradan geçen 15 yıllık sürede Yaptığı güncel sokak röportajları ile ilk siyasi YOUTUBE sokak röportajlarının kanalını kurdu.

İzleyicilerimiz Kırmadık Artık Sokak Röportajlarımız İlk Olarak İstanbul Times Tv FaceBook ve İstanbul Times Gazetesi Face Book Sayfalarında İzlemeniz Mümkün…

15 yıl önce İstanbul İstanbul Times Gazetesini kurduğumuz zaman hem İstanbul Times Tv Face Book sayfasını hem de İstanbul Times Gazetesi Face Book sayfasını kurmuştuk ancak aktif olarak video paylaşımlarımızı burada değil daha çok YouTube kanalarımızda yapmayı tercih ettik.

Nisan 2023’de Başlamak Üzere Artık İlk Olarak Sokak Röportajlarımız İstanbul Times Tv Face Book ve İstanbul Times Gazetesi Face Book Sayfalarımız’da Her Gün En Az 4 Video Yayınlıyoruz…

Sizde hemen İstanbul Times Tv Face Book ve İstanbul Times Gazetesi Face Book sayfalarımızı sizde takip edin birbirinden ilginç sokak röportajlarımızı ilk olarak sizde izleyin.

Siyasi sokak röportajlarımız başlat olmak üzere her gün birbirinden ilginç ve güncel videolarımızı izlemek için sizi de sayfalarımıza bekliyoruz

İstanbul Times Tv Face Book ve İstanbul Times Gazetesi Face Book sayfalarımızda her gün izleyen milyonlarca kişiden biri de siz olun.

YANDAŞ YAYINCILIK YOK HALK ODAKLI YAYINCILIK VAR

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi ”İstanbul Times Tv Face Book sayfamız 15yıldır var.

Ancak Face Book yönetimi kısa bir süre önce içerik değişikliğine gidince yayın kurulu olarak bu mecramızda da güncel videolara yer verme kararı aldık.

Hatta Yotube mecrasından önce artık videolarımız ilk olarak İstanbul Times Tv Face Book ve İstanbul Times Gazetesi Face Book sayfamızda yayınlayacağız.

Çetiner sözlerini şu şekilde sürdürdü,seçim döneminde sadece bizim kendi mecramız üzerinde günlük 3 milyon kez izlenen bir yayın mecrası olmaktan dolayı oldukça mutluyuz.

Hatta bizim videolarımızı kullanıp günlük 15 -20 milyon kez ilenmemize katkı veren sosyal medya mecra kullanıcılarına teşekkür ederiz.

Özellikle para kazanma derdi ve hırsı olmayan sosyal medya kullanıcılarının bizim logomuzu ve ismimizi kullanarak paylaşım yapmalarından dolayı hepsine teşekkür ederim dedi.

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Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)