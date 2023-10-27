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Çocuklardan İmamoğlu'na Sevgi Seli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah Şişli Hüseyin Avni Kurşun İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileriyle buluştu. Okulu dolaşan İmamoğlu öğrenci ve öğretmenlerin Cumhuriyet bayramları kutladı. İmamoğlu öğretmenler odasındayken, bahçede toplanan öğrenciler “İmamoğlu” şeklinde slogan atmaya başladı. Okul içi ziyareti kısa tutan İmamoğlu bahçeye inerek sevgi gösterilerinde bulunan öğrencilere kısa bir konuşma yaptı. “O kadar mutlu oldum ki, harika görünüyorsunuz. Özellikle hem ilkokulumuzun o güzel çocukları, hem ortaokulumuzun o güzel ve yakışıklı gençleri, muhteşem görünüyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum” diyen İmamoğlu yine sevgi gösterileri eşliğinde okuldan ayrıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ekim 2023 Cuma 20:17
Çocuklardan İmamoğlu'na Sevgi Seli
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi’ndeki Hüseyin Avni Kurşun İlkokulu ve Ortaokulu ziyaretinde öğrencilerin büyük sevgi gösterileriyle karşılaştı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile birlikte sınıfları dolayan İmamoğlu öğretmen ve öğrencilerin cumhuriyet bayramlarını kutladı. İmamoğlu ardından öğretmenler odasına konuk oldu. Kapı önünde toplanan öğrencilerin coşkulu bir şekilde “İmamoğlu” diye slogan atması üzerine İmamoğlu öğretmenlerle sohbetini kısa kesmek zorunda kaldı. Çocukları okul bahçesine davet eden İBB Ekrem İmamoğlu onlara hitaben bir konuşma yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Öğrencilere tuttukları tempo ve gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle güçlükle konuşan İmamoğlu, “O kadar mutlu oldum ki, harika görünüyorsunuz. Özellikle hem ilkokulumuzun o güzel çocukları, hem ortaokulumuzun o güzel ve yakışıklı gençleri muhteşem görünüyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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