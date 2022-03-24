Benim Bütçem Mahalle Toplantıları Devam Ediyor

‘Benim BÜTÇEM’ adını verdiğimiz süreçle, 2022 yılından itibaren, Şişli Belediyesi’nin yıllık bütçelerinin harcanabilir kısmının belirli bir yüzdesini, mahalle ve aktif yurttaşları temel alarak ‘katılımcı’ anlayışıyla yapıyoruz. Benim BÜTÇEM ile Şişlili komşularımız, 25 mahallemizde aday oldu, mahallesinin sözcülüğünü üstlendi ve alınan kararları oylayarak, Şişli Belediyesi bütçesinin nasıl ve nereye harcanacağına dair kararlara aktif olarak katıldı.

Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi öncülüğünde yürütülen katılımcı bütçe süreci bir yılını geride bıraktı. Her mahallede seçimle oluşan Mahalle Bütçe Komiteleri’nin, müzakereler sonucunda ortak akılla belirlediği talepler, Şişli Bütçe Konseyi tarafından belediye bürokratlarıyla incelenip bütçelendirildi. Şişli Belediye Başkanı’na teslim edilen Şişli 2022 Katılımcı Bütçesi, geçen yıl Ekim ayında Şişli Belediye Meclisi’nde onaylanarak kabul edildi.

Şimdi 2022 yılı için harekete geçiyor, karar verdiğimiz taleplerimizi ve 1000 günümüzü konuşmak için buluşuyoruz.

Mahalle toplantılarının tarih, yer ve saatine aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.

Katılımcı, demokratik, etkin ve sürdürülebilir başka bir yerel yönetim mümkün!

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)