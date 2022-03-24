banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.176,20
ALTIN
934,63
DOLAR
14,84
STERLİN
19,62
EURO
16,36
İmamoğlu’dan ‘olimpiyat’ mesajı: İstanbul her koşulda kazanacak
İmamoğlu’dan ‘olimpiyat’ mesajı: İstanbul her...
Dedeler, nineler ve torunları masalda buluştu
Dedeler, nineler ve torunları masalda...
Asıl Korsan Kim ?
Son Dakika
Asıl Korsan Kim ?
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat Çekti
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat...
Flaş Haber
Asıl Korsan Kim ?
Kapat

Benim Bütçem Mahalle Toplantıları Devam Ediyor

Şişli Belediyesi’nin ve Şişli Kent Konseyi’nin öncülüğünde yürütülen Benim BÜTÇEM Mahalle toplantıları devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 09:34
Benim Bütçem Mahalle Toplantıları Devam Ediyor
banner171

‘Benim BÜTÇEM’ adını verdiğimiz süreçle, 2022 yılından itibaren, Şişli Belediyesi’nin yıllık bütçelerinin harcanabilir kısmının belirli bir yüzdesini, mahalle ve aktif yurttaşları temel alarak ‘katılımcı’ anlayışıyla yapıyoruz. Benim BÜTÇEM ile Şişlili komşularımız, 25 mahallemizde aday oldu, mahallesinin sözcülüğünü üstlendi ve alınan kararları oylayarak, Şişli Belediyesi bütçesinin nasıl ve nereye harcanacağına dair kararlara aktif olarak katıldı.

Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi öncülüğünde yürütülen katılımcı bütçe süreci bir yılını geride bıraktı. Her mahallede seçimle oluşan Mahalle Bütçe Komiteleri’nin, müzakereler sonucunda ortak akılla belirlediği talepler, Şişli Bütçe Konseyi tarafından belediye bürokratlarıyla incelenip bütçelendirildi. Şişli Belediye Başkanı’na teslim edilen Şişli 2022 Katılımcı Bütçesi, geçen yıl Ekim ayında Şişli Belediye Meclisi’nde onaylanarak kabul edildi.

Şimdi 2022 yılı için harekete geçiyor, karar verdiğimiz taleplerimizi ve 1000 günümüzü konuşmak için buluşuyoruz.

Mahalle toplantılarının tarih, yer ve saatine aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.

Katılımcı, demokratik, etkin ve sürdürülebilir başka bir yerel yönetim mümkün!

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşa Ortak İsrafa Engel
Aşa Ortak İsrafa Engel
Kısıtlamalar kalktı Güvenli2023 İstanbul propolisin gücüyle hız kazandı!
Kısıtlamalar kalktı Güvenli2023 İstanbul propolisin gücüyle hız kazandı!
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi Halkla İlişkiler Sistemi Komşu Masa Açılışında!
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi Halkla İlişkiler Sistemi Komşu Masa Açılışında!
Şişli Belediyesinden Dünya Gıda Günü Etkinliği
Şişli Belediyesinden Dünya Gıda Günü Etkinliği
Şişli Belediyesi Stratejik Planı Kabul Edildi
Şişli Belediyesi Stratejik Planı Kabul Edildi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169