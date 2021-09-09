Aşa Ortak İsrafa Engel

Şişli Belediyesi, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye ve Fazla Gıda ile gerçekleştirdiği iş birliği sonucu; sıfır gıda atığı ve sıfır açlık hedefine ulaşmak amacıyla “Aş Ortağım Projesi”ni hayata geçirdi.

COVİD 19 salgınının da etkisiyle artan gıda israfına karşılık milyonlarca insan gıdaya ulaşmakta sorun yaşıyor. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) raporlarına göre, 2020 yılında 720 ila 811 milyon arasında kişi açlık ile karşı karşıya. 2019 yılından 2020 yılına kadar 118 milyon insanın bu rakamlara eklenmesiyle açlık ve gıda güvensizliği tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan COVID-19 önlemleri, gıda sistemlerini ve tedarik zincirlerini büyük ölçüde bozup gıda israfını da artırdı.

“Amacımız israf engel olu, insanlara destek olmak”

Bu gerçeklerden yola çıkarak tasarlanan Aş Ortağım Projesi ile gıda fazlası bulunan işletmelerle gıdaya ulaşamayan kişiler aynı platformda bir araya gelecek. Türkiye’de ilk kez Şişli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aş

Ortağım Projesi’nin lansmanı; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı İstanbul Bölge Müdürü

Verda Yüceer, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Nils Grede, Fazla Gıda Uygulaması’nın temsilcileri ile pek çok diplomatik misyon temsilcileri ve diplomatların yanı sıra Türkiye’nin önde gelen gıda markalarının ve işletmelerinin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 8 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirildi.

“İnsanlara destek olmayı amaçlıyoruz”

Projenin tanıtım toplantısında bir konuşma yapan ve gıda israfının çevre üzerindeki etkisini vurgulayan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Temsilcisi/Ülke Direktörü Nils Grede, “Amacımız Aş Ortağım gibi projelerle gıda israfını önleyip, aynı zamanda, toplumda en yardıma muhtaç durumda olan insanlara destek olmak” dedi. Grede, Şişli’deki işletme sahiplerini bu girişime katılarak katkı sağlamaya davet edip, ileride projenin diğer belediyelere de yayılmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Hedefimiz “Sıfır Açlık”, “Sıfır Atık”

Türkiye’de böylesi kıymetli bir projeyi ilk kez hayata geçiren yerel yönetim olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu proje sayesinde gıda sektörü işletmelerine ait satışı gerçekleştirilemeyen ve gün sonunda israf olacak taze gıda ürünlerinin belediyemiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması amaçlanıyor. Tedarik edilen ürünlerin bir kısmını halihazırda hizmet vermekte olan Aşevimiz ve yakın zamanda resmi açılışını yapacağımız Gıda Bankamız üzerinden ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya başladık bile. Böylelikle, pandemi sürecinden etkilenmiş gıda sektörü ile ihtiyaç sahibi hanelerimiz arasında köprü kurarak sosyal destek sağlıyor; ‘Sıfır Açlık’ ve ‘Sıfır Atık’ hedeflerine ulaşmaya bir adım daha yaklaşıyoruz.

Biz projemizi şimdi tanıtıyoruz; ama işe çok daha önce başladık. Mayıs ayından bu yana, proje üzerinden komşularımıza taze gıda ulaştırıyoruz. Projemizin başladığı günden bu yana, sadece bir işletme üzerinden aylık ortalama 1.000 adet ürün israf olmaktan kurtulup ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıldı. İnanıyorum ki, bu rakam şu an burada bulunan siz değerli Şişlili işletme sahiplerimizin katkılarıyla her geçen gün artmaya devam edecek”

EDİTÖRE NOT:

AŞ ORTAĞIM PROJESİ HAKKINDA

Aş Ortağım projesi, nihai olarak gıda israfını azaltmak ve yardıma muhtaç grupların güvenli ve taze gıdaya erişimini sağlamak amacıyla hayata geçti. Proje çerçevesinde gıda fazlası olan işletmeler, ihtiyaç sahibi haneler, yerel gıda bankaları ve aşevleri bir ağ üzerinde toplanıyor.

Proje, bir mobil uygulama aracılığıyla tedarik edilen gıdanın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve geniş bir gıda ağı kurulmasını taahhüt ediyor. WFP Türkiye, projenin mobil uygulama aşamasında Fazla Gıda ile ortaklık kurdu. Fazla Gıda, yeni işletmelerin bulunması ve projeye dahil edilmesi açısından da iş birliği içerisinde yerini aldı.

İstanbul Haber Ajansı (İTHA)