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Yandaşlara Kıyak Hız Kesmiyor !

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat AKP hükümeti tarafından yandaşa yapılan kıyakları yerinde inceleyerek bir basın açıklaması yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2020 Çarşamba 17:47
Yandaşlara Kıyak Hız Kesmiyor !
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İŞTE O KONUŞMA

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre İstanbul’un Silivri ilçesindeki 172 bin metrekarelik bir alan daha önce usulsüz Maxicells İlaç Sanayi A.Ş.’ye ‘münferit yatırım yeri’ olarak tahsis edilmiştir. 10 milyon TL sermayeli şirket, hükümete yakın iş insanı Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’a ait. Söz konusu arsanın olduğu Kavaklı Mahalle’sindeki arsa rayiç bedelleri ortadayken söz konusu arsanın tahmini değerinin yaklaşık 350 Milyon Türk Lirası olduğu değerlendirilmektedir.

istanbul Times Haber Merkezi  / Mustafa Kemal Dolaşır

10 milyon sermayeli bir şirkete 350 milyon değerinde bir arsanın devrinin garabeti bir yana söz konusu alanın kamu yararına uygun biçimde değil de şahsi zenginleşme aracı haline getirilmesi ne devlet aklıyla ne de vicdanla bağdaşmaktadır!

CHP olarak ülkemizde istihdam ve katma değer yaratan yatırımları daima destekledik. Ancak Tank Palet Fabrikasının Katar’a satılmasıyla olsun, ballı ihalelerle olsun yakından tanıdığımız bir isim olan Ethem Sancak’ın yeğeni olan şahsa yapılan bu devrin yatırımdan öte bir rant devri olduğu kanaatindeyiz. Kaldı ki adı geçen şirketin geçmiş sicili de usulsüzlüklerle doluyken böyle bir devirden kamusal çıkar beklemek nafiledir.

Salgın ve kriz koşullarında vatandaşlarımız bir kuru ekmeğe muhtaç edilmişken yandaşların kesintisizce kayırılması, devletin bir avuç yandaşa hizmet etmeye devam ettiğinin göstergesidir.

Sayın Basın Mensupları,

Bugün gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasına konu olan alan geçtiğimiz dönemde üniversite arazisi ve spor alanı olarak imar planlarına işletmiştir. Oysa Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu alan bir avuç şahsın menfaatlerine hizmet etmektedir. Yapılan işlemle birilerini zengin edenler, bir kentin, bir ilçenin ihtiyaçlarını, yok saymışlardır. Bu alan, zaten can çekişen tarım sektörümüze ufuk açacak bir “Tarım Üniversitesi” alanı olarak planlanmış olmasına ve iki üniversitemizin de bu alana talip olmasına rağmen kamu çıkarları yok sayılarak yine birileri zengin edilmeye, daha da semirtilmeye çalışılmaktadır.

Koskaca ilçe belediyesinin 2021 yılı toplam bütçesinden büyük olan bu değer, sonu gelmez israfın, yandaş kayırmacılığının son örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ballı ihalelerin, özelleştirmelerin bir avuç yandaşa verilmeye devam edildiğinin, kamu çıkarının değil, şahsi menfaatlerin gözetildiğinin açık göstergesidir.

Yapılan bu işlemi kabul etmediğimizi buradan sizlerin huzurunda bir kez daha ilan ediyor. İşlemin durdurulması için gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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