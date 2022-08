Silivri Millet Bahçesinde İlk Fidanlar Torakla Buluştu

Silivri’de bir mega proje daha hayata geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Silivri Millet Bahçesi için İlk Fidan Dikim Töreni gerçekleştirildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu tören ile Silivri Millet Bahçesi’nde ilk fidanlar toprakla buluşturuldu. Eski ilçe stadının bulunduğu 35.770 m² alanda hayata geçirilen ve 4.800 m² inşaat alanına sahip olan Silivri Millet Bahçesi’nin içerisinde; kıraathane-kütüphane, mescit, kapalı otopark, basketbol sahası, kaykay pisti, çocuk oyun alanı, etkinlik çayırı, ateşsiz piknik alanı, masa tenisi, yaya yolları, biyolojik gölet, bisiklet yolları, oturma-dinlenme alanı, oturma duvarları, tematik bahçe, kültür fizik alanı, kuru havuz yer alacak. Yatırım bedeli yaklaşık 71 milyon TL olan projenin 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. YILMAZ: “İLÇEMİZİN KRONİKLEŞEN SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ” Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Tarihiyle, doğasıyla, 7 bin yıllık kültürüyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu kadim şehirde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu göreve beni layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Silivri’de yaşayan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde Silivri’nin uzun yıllardır kronikleşen, halının altına süpürülen sorunlarıyla mücadele etmek için kolları sıvadık. Geride bıraktığımız 3,5 yıl içerisinde imar planları, afetle mücadele, kentsel dönüşüm, geri dönüşüm, sıfır atık, kaçak yapıyla mücadele gibi konularda birçok projeyi hayata geçirdik. Geçmiş yıllarda birçok doğal afet yaşayan ilçemizin afetlere karşı kırılganlıklarının bilincinde olarak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi hazırladık. Bu planların yapılabilmesi için aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yapması gereken Mikro Bölgeleme Çalışmalarını, onlar yapmakta geciktiği için biz yaptık. Afetlerle daha etkin mücadele edebilmek için Silivri Afet Koordinasyon Merkezini kurduk. SİYTAŞ adında bir şirket kurarak Silivri’nin en eski yapıları arasında yer alan Varnalı Konutlarında Saral İnşaat iş birliği ile kentsel dönüşüm hareketi başlattık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’dan şunu rica ediyorum; yerel seçimlerden önce 5 yılda İstanbul’a 100 bin konut sözü verenlere zamanı geldiğinde bu sözü lütfen hatırlatın! Bu söze göre 3,5 yılda Silivri’de 1.795 konutun yenilenmesi gerekiyordu. Ancak İBB marifetiyle ya da KİPTAŞ marifetiyle Silivri’de tek bir konut bile yenilenmedi. Biz, Varnalı Konutlarındaki çalışmalarımızda sona geldik. Bundan sonra da inşallah Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ iş birliği ile kentsel dönüşüm hamlesini devam ettireceğiz. Çayırdere, Danamandıra ve Sayalar mahallelerimizde yaşanan tapu problemlerinin büyük bir kısmı Bakanlığımızın Milli Emlak Daire Başkanlığı marifetiyle çözüldü. İnşallah buradaki tüm problemleri en kısa sürede el birliğiyle çözüme kavuşturacağız. 2021 yılında ilçemize 10 bin ağaç diktik. 2022 yılında bu rakamı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Sıfır Atık Belgemizi almaya hak kazandık. 1.500 m² alanda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi kurduk. Ayrıca yine Sıfır Atık Projesi kapsamında ev hanımlarımız için Artı Kart sistemini hayata geçirdik. Evsel atıklarını bize getiren kadınlarımızın Artı Kartlarına para yüklüyoruz ve kendileri bu kartlarla market alışverişi yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. 3,5 yılda 20 bin ton geri dönüşüm atığı topladık. Çalışmalarımızla Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda birincilik ödülü almaya hak kazandık. Bakanımız Sayın Murat Kurum, kentsel dönüşümden sıfır atık projesine kadar birçok projede bizlere destek oluyor. Bugün de Silivri Millet Bahçesi’nin açılış programındayız. Ben bir kez daha Silivri’ye yapmış olduğumuz hizmetlerde bizden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti hükümetine ve Bakanımız Murat Kurum’a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. BULUT: “MİLLET BAHÇESİ’Nİ 1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ” Başkan Yılmaz’ın ardından kürsüye gelen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Silivri’ye yeni bir hizmet kazandırmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ilk fidanla buluşturacağımız Millet Bahçesi kullanıma açıldığında bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik olarak önemli bir değer kazandıracaktır. Buradaki çalışmalarımızı 1 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz. Bu projenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Millet Bahçesi’nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. KAYNARCA: “MİLLET BAHÇESİ SİLİVRİ’YE NEFES OLACAK” Törende bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Silivri’ye birçok hizmeti oldu. TOKİ marifetiyle Silivri’ye sosyal konutlar inşa edildi. Yine Silivri ve Çatalca’nın kronik hale gelen tapu problemi de çözüldü. Şimdi de Millet Bahçesi projesi hayata geçiriliyor. Millet Bahçesi’nin Silivri’mize bir can, bir nefes olacağını düşünüyorum. Ben, emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Silivri Millet Bahçesi’nin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. ADAN: “MİLLET BAHÇELERİ MİLLETİMİZİN CAN SUYU OLACAKTIR” Kaynarca’nın ardından konuşan TBMM Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, “Millet bahçeleri vatandaşımızın huzur dolu bir nefes alabileceği, çocukların tabiatla kucaklaşabileceği bir hayat alanıdır. Türk milleti yeşilin bereket demek olduğuna gönülden inanmıştır. Milletimiz, kıyamet kopuyor da olsa elindeki fidanı toprağa dikmeyi emreden Peygamber Efendimizin öğüdünü baş tacı etmiştir. Diktiği fidanı da kendi canından ayrı görmeyip, ona verdiği ilk suya can suyu demiştir. İnanıyorum ki Türkiye çapında açılan millet bahçeleri, milletimizin can suyu olacaktır. Bugün ilk fidanı diktiğimiz Silivri Millet Bahçesi’nin milletimize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı. KURUM: “SİLİVRİ İSTANBUL’DAKİ SAKLI CENNET BAHÇELERİMİZDEN BİRİDİR” Törenin kapanış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Silivri İstanbul’umuzun Trakya’ya açılan kapısıdır. Silivri gürgen, kayın ve ardıç ağaçlarıyla İstanbul’un ormanlarının efendisidir. İstanbul’daki saklı cennet bahçelerimizin en önemlilerinden biridir. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, bu güzel kent için her türlü hizmeti yapmaya gayret gösteriyor ve bu manada gerek bizimle gerek diğer bakanlıklarımızla çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bugün Silivri’de bizim Millet Bahçesi diye tabir ettiğimiz ama aslında bir yaşam merkezi, buluşma merkezi, birlik merkezimizin ilk fidanını toprakla buluşturuyoruz. Silivri’den istikbale uzanan ağaçlar yetiştirmek için bu ağaçlara gözümüz gibi bakacağız. Biz, millet bahçelerimizi sıradan bir bahçe olarak değil tam aksine atalarımızdan gelen bahçe kültürümüzün bir işareti olarak görüyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerle Silivri’mizin yeşiline yeşil katmaya, güzelleşmesine, ekonomisine, istihdamına ve gençlerimizin geleceğe umutla bakmasına katkı sağlayacağız. Silivri Millet Bahçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi. Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni’ne; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, MHP İstanbul Milletvekilleri Arzu Erdem ve Hayati Arkaz, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca, Ahmet Hamdi Çamlı ve Akif Çağatay Kılıç, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK’lar, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Fidan dikimi öncesinde ağaçlandırma alanının hemen önünde yer alan şeref kütüğüne plaka çakıldı. Törenin ardından Bakan Murat Kurum, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birlikte MHP ve AK Parti Silivri İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Ardından protokol üyeleri Silivri Belediyesine gelerek Eşref Efendi Toplantı Salonunda bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz, Bakan Kurum’a ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken Silivri’nin talep ve sorunlarını iletti. Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA