Silivri'de Yoğut Festivali Coşkuyla Başlıyor

Silivri Belediyesi, geleneksel festivallerini yaşatmaya ve ilçenin ünlü lezzetlerini tüm Türkiye’ye tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda Silivri Belediyesinin düzenleyeceği 60. Yoğurt Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festival¬de; ödüllü turnuvalar, geleneksel yoğurt mayalama ve yoğurt yeme yarışması, balık tutma yarışması, karaoke yarışması, uçurtma şenliği, çocuk şenliği, baloncuk gösterisi, çocuk sineması, çeşitli sergiler ve yöresel halk oyunları gösterileri düzenlenecek. Yarışma ve turnuvalarda dereceye girenlere altın ve para ödülü verilecek. Festivalin sahne programlarında ise ünlü sanatçılar Haluk Levent, Zara ve Yıldız Tilbe en güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirecek.

FESTİVAL AÇILIŞ KORTEJİ İLE BAŞLIYOR

60. Yoğurt Festivali, 12 Ağustos 2022 Cuma günü saat 19.30’da belediye binası önünden hareket edecek olan renkli açılış korteji ile başlayacak. Toplamda 3 gün sürecek Yoğurt Festivali ile Silivrililer eğlenceye doyacak.

BAŞKAN YILMAZ SİLİVRİLİLERİ FESTİVALE DAVET ETTİ

Yoğurt Festivali’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’nin güzelliklerini ve ilçemizin eşsiz lezzetlerini tüm Türkiye’ye hatta dünyaya duyurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bununla birlikte örf, adet ve geleneklerimizin bizden sonraki nesillere aktarılmasının da çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bunları gerçekleştirebilmemiz için geleneksel festivallerimizin önemi çok büyük. Bu çerçevede düzenleyeceğimiz 60. Yoğurt Festivali’mizi hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle büyük bir coşkuyla ve muhabbetle gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı 3 gün sürecek Yoğurt Festivali’mize davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

FESTİVALİN ETKİNLİK PROGRAMI BELLİ OLDU

12-13-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Yoğurt Festivali’nin etkinlik programı belli oldu:

Festivalin 1’inci Günü Etkinlik Programı

Saat 11.00 – 18.00 / Plaj Futbolu Turnuvası / Silivri Belediyesi Halk Plajı (Kumluk Mevkii) / Ödüller: 1’inciye 5000 TL, 2’nciye 3000 TL, 3’üncüye 1500 TL

Saat 11.00 – 19.00 / Satranç Turnuvası / Alibey Spor Salonu

Saat 14.00 – 18.00 / Volkan Yaran Uluslararası Çalgı Koleksiyonu Sergisi Açılışı / Oğuz Aral Sanat Galerisi

Saat 14.00 – 24.00 / 4 Mevsim Silivri’de Hayat Var Fotoğraf Sergisi / Silivri Sahili

Saat 14.00 – 24.00 / Silivri Belediyesi Kursiyerleri Festival Sergisi / Silivri Sahili

Saat 14.00 – 24.00 / Silivri Sanatçıları Kültür Sanat Sergisi / Silivri Sahili

Saat 14.00 – 24.00 / Kent Konseyi Üreten Kadınlar Platformu Sergisi / Silivri Sahili

Saat 14.00 – 24.00 / Sanat Platformu Kültür Sergisi / Silivri Sahili

Saat 17.00 – 22.00 / 3x3 Basketbol Turnuvası / Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri

Saat 18.00 / Karaoke Yarışması / Köy Pazarı Amfitiyatro / 1’inci, 2’nci ve 3’üncüye sürpriz hediyeler

Saat 19.30 / Festival Açılış Korteji / Belediye Binası Önü

Saat 20.00 / Halk Dansları Gösterisi / Festival Sahnesi

Saat 21.00 / Haluk Levent Konseri / Festival Sahnesi

Festivalin 2’nci Günü Etkinlik Programı

Saat 11.00 – 18.00 / Plaj Voleybolu Turnuvası / Silivri Belediyesi Halk Plajı (Kumluk Mevkii) / Ödüller: 1’inciye 5000 TL, 2’nciye 3000 TL, 3’üncüye 1500 TL

Saat 11.00 – 19.00 / Satranç Turnuvası Final – Ödül Töreni / Alibey Spor Salonu / Ödüller: 1’inciye 5000 TL, 2’nciye 3000 TL, 3’üncüye 1500 TL

Saat 12.00 – 18.00 / Tavla Turnuvası / Atatürk Meydanı Zabıta Noktası

Saat 14.00 / Çocuk Sineması / Önder Yılmaz Sahnesi

Saat 14.00 – 20.00 / Volkan Yaran Uluslararası Çalgı Koleksiyonu Sergisi / Oğuz Aral Sanat Galerisi

Saat 14.00 – 24.00 / 4 Mevsim Silivri’de Hayat Var Fotoğraf Sergisi / Silivri Sahili

Saat 14.00 – 24.00 / Silivri Belediyesi Kursiyerleri Festival Sergisi / Silivri Sahili

Saat 14.00 – 24.00 / Silivri Sanatçıları Kültür Sanat Sergisi / Silivri Sahili

Saat 14.00 – 24.00 / Kent Konseyi Üreten Kadınlar Platformu Sergisi / Silivri Sahili

Saat 14.00 – 24.00 / Sanat Platformu Kültür Sergisi / Silivri Sahili

Saat 17.00 – 19.00 / Uçurtma Şenliği / Mimar Sinan Köprüsü Karşısı

Saat 17.00 – 22.00 / 3x3 Basketbol Turnuvası / Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri

Saat 20.00 / Halk Dansları Gösterisi / Festival Sahnesi

Saat 20.30 / Yoğurt Yeme Yarışması / Festival Sahnesi / Ödüller: 1’inciye gram altın

Saat 21.00 / Zara Konseri / Festival Sahnesi

Festivalin 3’üncü Günü Etkinlik Programı

Saat 12.00 – 18.00 / Çocuk Şenliği / Mimar Sinan Köprüsü Sahil Koridoru

Saat 12.00 – 18.00 / Tavla Turnuvası Final – Ödül Töreni / Atatürk Meydanı Zabıta Noktası / Ödüller: 1’inciye 5000 TL, 2’nciye 3000 TL, 3’üncüye 1500 TL

Saat 14.00 / Baloncuk Gösterisi / Önder Yılmaz Sahnesi

Saat 14.00 – 18.00 / Uluslararası Çalgı Koleksiyonu Sergisi / Oğuz Aral Sanat Galerisi

Saat 14.00 – 24.00 / 4 Mevsim Silivri’de Hayat Var Fotoğraf Sergisi / Silivri Sahili

Saat 14.00 – 24.00 / Silivri Belediyesi Kursiyerleri Festival Sergisi / Silivri Sahili

Saat 14.00 – 24.00 / Silivri Sanatçıları Kültür Sanat Sergisi / Silivri Sahili

Saat 14.00 – 24.00 / Kent Konseyi Üreten Kadınlar Platformu Sergisi / Silivri Sahili

Saat 14.00 – 24.00 / Sanat Platformu Kültür Sergisi / Silivri Sahili

Saat 17.00 – 22.00 / 3x3 Basketbol Turnuvası Final – Ödül Töreni / Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri

Ödüller:

1) Büyük Erkekler Kategorisi: 1’inciye 5000 TL, 2’nciye 3000 TL, 3’üncüye 1500 TL

2) Gençler Kategorisi: 1’inciye 2.000 TL, 2’nciye 1.250 TL, 3’üncüye 750 TL

3) Yıldız Kızlar Kategorisi: 1’inciye 1.500 TL, 2’nciye 1.000 TL, 3’üncüye 500 TL

Saat 17.00 – 21.00 / Balık Tutma Yarışması / Sahil Koridoru Sonu Kumluk Mevkii / Ödüller: 1’inciye 5000 TL, 2’nciye 3000 TL, 3’üncüye 1500 TL

Saat 18.00 / Yoğurt Mayalama Yarışması / Köy Pazarı Amfitiyatro / Ödüller: 1’inciye yarım altın, 2’nciye çeyrek altın, 3’üncüye gram altın

Saat 20.00 / Halk Dansları Gösterisi / Festival Sahnesi

Saat 21.00 / Yıldız Tilbe Konseri / Festival Sahnesi