Silivri Çiftçiler Tohumluk Arpa Sevinci Yaşadı

Kendi arazilerinde yetiştirdiği ürünlerle ilçedeki küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik desteğini sürdüren Silivri Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediyesi, Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında belediyeye ait arazilerde yetiştirdiği 500 ton yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpayı çiftçilere hediye etmeye başladı. Gazitepe Mahallesi, Kavaklı Kapalı Pazar Yeri ve Ortaköy Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile 250 üreticiye 800.000 TL değerindeki 50 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Ürünleri davul zurna eşliğinde teslim alan çiftçiler destekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine teşekkürlerini iletti. Silivri Belediyesi bu yıl yapacağı tohumluk arpa desteği ile üreticilere doğrudan 8 milyon TL değerinde destek vermiş olacak.

ILDİZ: “DESTEKLER ÜRETİCİLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR”

Gazitepe’deki törende konuşan Ortaköy Mahalle Muhtarı Seçattin Ildiz, “Başkanımız Volkan Yılmaz tarım ve hayvancılığa çok büyük destekler veriyor. Kendisi ile çalıştığımızı için çok şanslıyız. Böyle desteklerin yapılması bizler için bulunmaz bir nimettir. Tohumluk arpa, silajlık mısır ve saman gibi destekler çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın yüzünü güldürüyor. Bu çalışmalarından dolayı Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve Silivri Belediyesine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

MUHTAR YILDIZ DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Kavaklı’daki törende konuşan Kavaklı Mahalle Muhtarı Gökhan Yıldız, “Üreticilerimize yapılan tohumluk arpa, silajlık mısır, saman ve ayçiçek yağı gibi desteklerden dolayı Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

YAMAN: “BAŞKANIMIZ 3 YILDIR ÇİFTÇİLERİMİZE BÜYÜK DESTEK VERİYOR”

Ortaköy’deki dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Yaman ise “Başkanımız 3 yıldır çiftçilerimize ve hayvancılarımıza büyük destek veriyor. Bu desteklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

KULOĞLU: “BAŞKANIMIZIN YAKTIĞI IŞIK TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”

Dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, “Pandemi dönemi ile birlikte tarımsal üretimin önemini bir kez daha anlamış olduk. Başkanımız ‘Çiftçinin, köylünün her zaman yanındayız’ sözlemini lafta bırakmadı ve yapmış olduğu icraatlar ile gösterdi. Başkanımızın yakmış olduğu bu ışık tüm Türkiye’ye örnek oldu. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖZER: “DESTEKLERİN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM”

Dağıtım töreninde üreticilere yönelik yapılan desteklere değinen Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, “Silivri Belediyemiz 3 yıldır kendi arazilerinde üretmiş olduğu tohumluk arpaları çiftçilerimize dağıtıyor. Bunun yanında silajlık mısır, saman ve ayçiçek yağı gibi ürünleri de Silivrililerle paylaşıyor. Bu desteklerin devam etmesini diliyor, Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

ERTUĞRUL: “DESTEKLER ÜRETİCİLERİMİZE CAN SUYU OLUYOR”

Törende konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, “Hayvancılığın geçmişten bugüne gelmesinde, et, süt ve bitkisel üretimde kendisine yeten bir ülke olabilmemizde küçük aile işletmelerimizin önemi çok büyük. Silivri Belediyemizin bu aile işletmelerine verdiği devamlı destek onlara can suyu oluyor. Artık Türkiye’de Silivri dendiği zaman tarım ve hayvancılık akla geliyor. Bizler de bu çalışmalardan son derece memnunuz.” ifadelerini kullandı.

“TOHUMLUK ARPA DESTEĞİMİZ 8 MİLYON TL DEĞERİNDE”

Silivri’de gerçekleştirilen tarımsal üretim ve desteklerle ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz biliyoruz ki Silivri, İstanbul’un gıda ve hayvancılık üssü olabilecek potansiyele sahip. Bunu başarabilirsek kentimizden bolluk, bereket, huzur ve refah eksik olmaz. Bu sebeple bereketli topraklarımıza alın terimizi akıtıyoruz. 300 dönümle başladığımız üretim yolculuğunda bugün 3.600 dönümde zirai faaliyet gerçekleştiriyoruz. 1.500 dönüm arazide ektiğimiz yerli, milli, sertifikalı tohumlardan elde ettiğimiz 500 ton tohumluk arpayı Silivri’de yaşayan çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bu desteğimizin ekonomik değeri 8 milyon TL. Üstelik sistiva ile ilaçladığımız bu tohumların ekiminden sonra kök boğaz gübresi atmayacaksınız ve sizi çok ciddi bir maliyetten kurtarmış olacağız. Bu yıl 100.000 balya saman dağıttık. Bunun 20.000’i yem bezelyesi, 80.000’i de buğday ve arpa ekiminden elde ettiğimiz saman. Geçtiğimiz yıl 50.000 litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk dilimlerle 10.000 ailemize ulaştırdık. Bu yılki hedefimiz ise 20.000 ailenin mutfağına 100.000 litre ayçiçek yağı ulaştırmak. Bu yıl 50 ton buğdayı 5’er kiloluk dilimlerle 10.000 ailemize ulaştıracağız. 1.200 dönüm arazimizde Ar-Ge çalışmasını kendimiz yaptığımız yerli ve milli ayçiçek tohumları ektik. İnşallah buradan elde ettiğimiz ciddi miktarda ayçiçek tohumunu çiftçilerimizle paylaşacağız. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol sayesinde Silivri’de hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin hayvanlarının tüm aşılarını ve aşı maliyetlerini 1 yıl boyunca biz karşılayacağız. Belediyemizin bünyesine katı gübre serpme makinesi kazandırdık. Bu makine ile çiftçilerimizin ahırına kadar gidiyoruz. Kepçe ve kamyon da yine Silivri Belediyesinden. Hayvanlarınızın gübresini bertaraf etmek istiyorsanız biz ediyoruz. Tarlalarınıza serpmek istiyorsanız da gübreyi mercimek tanesi kadar küçük parçalayan makinemiz sayesinde taban gübresi olarak tarlalarınıza bir kuruş almadan serpiyoruz. Selimpaşa’da 500 dönüm arazimizi 5’er dönümlük dilimlerle kadın çiftçilerimize tahsis ettik. Danamandıra’da tükenmiş, unutulmuş barbunya üretiminin tekrar canlanması için kadın çiftçilerimize alt gübre ve üst gübre desteği veriyor, alım garantisi ile barbunya üretmelerini sağlıyoruz.” diye konuştu.

“SİLİVRİ’YE MEZBAHA KONUSUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Silivri Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının bulunduğu alana bir mezbaha yapılmasının şart olduğunu dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “İstanbul’da ilk ve tek olan Canlı Hayvan Pazarımızın açılışını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. 15 Ağustos itibarıyla pazar günleri hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız hayvanlarını bu pazara getirecek. Silivri Belediyesinin ve İlçe Tarım Müdürlüğünün veteriner hekimlerinin kontrolü ile burada üretici ile tüketici aynı anda buluşacak. Aracı aradan çıkarılmış olacak ve hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz bu durumdan kazançlı çıkacak. Ancak şöyle bir durum var; canlı hayvan pazarından ürünü alan kasap veya et tüketecek kişi hayvanı kesmek için Esenyurt’a gitmek durumunda. Vatandaşlarımızdan şöyle talepler geliyor: ‘Başkanım hayvan pazarını yaptın, mezbahayı da yapıver.’ Bu mezbahayı benim yapma şansım yok. Çünkü mezbaha yapma görev, yetki ve sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB). Biz nasıl ki İBB’nin sorumluluğunda olduğu için Silivri Belediyesi olarak itfaiye birimi kuramıyorsak, mezbaha da aynı şekilde. Ben İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na en az 5 defa bu konuyu ilettim. Bu işin siyasi partisi olmaz gelin burada size Silivri Belediyesi olarak bir arsa tahsis edelim, bu bölgeye bir mezbaha yapalım dedim. Ancak bir cevap alamadık. Yapmayacaksanız yetkiyi bir imza ile Silivri Belediyesine devredin diyoruz ama onu da yapmıyorlar. Buradan bir kez daha İBB’nin başkanına ve yetkililerine sesleniyorum: Gelin bizimle iş birliği yapın. İster siz yapın ister birlikte yapalım isterseniz yetkiyi verin biz yapalım! Her fırsatta hayvancıyı, çiftçiyi düşündüklerini iddia ediyorlar. Bunlar kuru sözlerle olmaz. İcraatla, emekle, alın teriyle, çaba sarf etmekle olur. Mikrofonda konuşmak kolay. Bunu yapacak irade ve kararlılık lazım. Mezbaha konusunun peşini bırakmayacağım. Silivri Belediyesi olarak bu mezbahayı eninde, sonunda bir şekilde yapacağız.” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “TARIM VE HAYVANCILIK VAZGEÇİLMEZ BİR UNSUR”

Çiftçilere yapılan tohumluk arpa desteğinin önemine vurgu yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Bu kaçıncı tohumluk arpa dağıtım töreni hatırlamıyorum. Sayısını hatırlamadığımıza göre baya bir dağıtım olmuş. Dünyanın tarıma ve hayvancılığa ihtiyacının olduğu böyle günlerde bu tür destekleri görmek bizi mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi şu an dünyanın en büyük problemlerinden biri tahıl tedariği. Bu bize gösteriyor ki bugün de yarın da tarım ve hayvancılık vazgeçilmez bir unsur olacak. Bizim bereketli topraklarımız var ve bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle belediyemize bu destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA