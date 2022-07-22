Silivri Belediyesindem 220 Çocuğa Coşkulu Sünnet Şöleni









İlçede yaşayan çocukların ve gençlerin eğitimden sağlığa kadar her anında yanında olmak için çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, bu anlayışla geleneksel hale getirdiği Sünnet Şöleni organizasyonunu büyük bir coşku ile gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında bu yıl 220 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet olan çocuklar için 19 Temmuz 2022 Salı günü Piri Mehmet Paşa Camisinde mevlit okutuldu. Çocuklar 21 Temmuz 2022 tarihinde ise Silivri Belediyesi organizasyonu ile gerçekleştirilen eğlence programında buluştu. Eski Festival Alanı’nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sünnet Şöleni’nde çocuklar doyasıya eğlendi. Sünnet Şöleni’nde katılımcılara yemek ve içecek ikramında bulunuldu. Etkinlikte sahne alan Popstar Tayfun Kalaycıoğlu performansıyla çocuklar ve ailelerine keyif dolu anlar yaşattı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz çocukları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Başkan Yılmaz, organizasyona katkılarından dolayı Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Soner Oflazoğlu, Özel Anadolu Hastanesi Başhekimi Halil Narlı, Özel Kolan Hastanesi İşletme Müdürü Sadık Ceylan ve Yaşam Tıp Merkezi Yetkilisi Olcay Yılmazer’e teşekkür plaketi verdi.

YILMAZ: “ÇOCUKLARIMIZIN YARINLARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sünnet Şöleni’nin açılış konuşmasını yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Bugün her birinin gözlerinde ayrı bir mutluluğa ve heyecana şahit olduğumuz 220 çocuğumuzun sünnet şöleninde sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Geçen yıl 115 çocuğumuzu sünnet ettirmiştik. Bu yıl ise 220 çocuğumuzun sünnet merasimini gerçekleştiriyoruz. Silivri Belediye Başkanlığı görevine talip olduğumda sadece kaygıları çocukları olan, çocuklarının geleceği olan siz hanımefendilere seslenmiştim. ‘Size ellerimi uzatıyorum, benim ellerimi havada bırakmayın’ demiştim. Siz de o elleri sımsıkı tuttunuz. Bu sayede bugün Belediye Başkanı olarak karşınızdayım. Sizlerin hizmetkârı olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Bu şerefi, bu şanlı görevi bana verdiğiniz için sizlere müteşekkirim. Ne mutlu bize ki sizlere verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. 7/24 aç açıkta olanla, darda olanla, hasta olanla, evde hastası olan, engelli bireyi olan vatandaşlarımızla beraber oluyoruz. Buradan size söz veriyorum; bu kardeşiniz, bu evladınız görev süresi boyunca hep sizinle el ele, gönül gönüle, kol kola yürümeye devam edecek. Çocuklarımızın yarınları için, Türkiye’nin yarınları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu sünnet merasiminde bizlere destek olan pek çok kişi ve kurum oldu. Buradan Silivri Devlet Hastanesine, Anadolu Hastanesine, Kolan Hastanesine ve Silivri Yaşam Tıp Merkezine bizlerin yanında olduğu için teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken her birinize çocuklarınızla sağlık ve sıhhat dolu bir gelecek diliyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.” dedi.

TOĞAN: “TÜM ÇOCUKLARIMIZA HUZURLU BİR ÖMÜR DİLİYORUM”

Başkan Yılmaz’ın ardından kürsüye gelen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Böylesine güzel bir gelenek vesilesiyle sizlerle bir arada olduğumuz için ziyadesiyle mutluyum. Ben bugün sünnet merasiminde olan tüm çocuklarımıza aileleriyle huzurlu bir ömür diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen başta Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sünnet şöleni etkinliğine; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sağlık kuruluşu temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Program sonu sağlık kuruluşlarına plaket takdim edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA