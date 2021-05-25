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İSKİ Gümüşyaka Sahilindeki Çalışmalarda Sona Yaklaştı

İBB, İstanbul'un kronik hale gelen altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Silivri Gümüşyaka sahilinde 2019 yılı Ekim ayında başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Haziran ayında tamamlanacak proje ile Gümüşyaka sahil bandındaki alt yapı sorunu tamamen çözülecek. Öte yandan İSKİ, bölgenin tamamının alt yapı problemlerinin giderilmesi içinse atıksu tünel inşaatı projesinin hazırlıklarına başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mayıs 2021 Salı 17:47
İSKİ Gümüşyaka Sahilindeki Çalışmalarda Sona Yaklaştı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ, Silivri Gümüşyaka’da uzun yıllardır yaşanan alt yapı problemini çözüme kavuşturmak için başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı. Özellikle sahil bandında yer alan, ekonomik ömrünü tamamlamış eski hatların deniz içerisinde kalması nedeniyle zaman zaman tıkanmalar yaşanıyordu. Kanalların periyodik şekilde bakımı yapılmasına rağmen, bacalarda taşmalar yaşanıyor, çevre halkını da rahatız eden görüntüler ortaya çıkıyordu.

İSKİ yaklaşık 6 yıldır süregelen bu sorunların çözümü için 2019 yılı Ekim ayı içinde çalışmalara başladı. İlk etapta, deniz içinde kalan hatların devre dışı kalması ve denize atıksu girişinin engellenmesi için 1.700 metrelik atıksu kanal hattının yapımına başlandı. Kazı derinliğinin 10 metre civarında olduğu çalışmalarda boru itme ve yönlendirilebilir kazı yöntemi uygulanarak bu zamana kadar 1.500 metre atıksu kanalı yapımı tamamlandı. Kalan 200 metrelik imalatın ise bu haziran ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Yapılan bu çalışma sone erdiğinde, Gümüşyaka sahil bandında denizin içinde kalan eski hatlar devre dışı bırakılarak, bölgede yaşanan sorun tamamen giderilecek.

Öte yandan İSKİ, Gümüşyaka Bölgesinin tamamını kapsayan 9 kilometre uzunluğundaki atıksu tünel inşaatı yapımı için de ihale hazırlıklarına başladı. Bu çalışma tamamlandığında Gümüşyaka ve Çanta bölgelerinin tamamının atıksuları toplanarak Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılacak. Böylelikle uzun yıllardır devam eden altyapı sorunu da çözüme kalıcı şekilde çözüme kavuşacak.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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