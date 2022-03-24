Başkan Yılmaz: “yemin Olsun Eli̇nizi̇ Hiç Bırakmayacağız”

Selimpaşa Yavuz Selim İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından dayanışma toplantısı düzenlendi. Programa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Yavuz Selim İlkokulu Okul Müdürü Sami Adam, Okul Aile Birliği Başkanı Deniz Erguvan, Okul Aile Birliği Yönetimi ve öğrenci velileri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitim yatırımları ve yeni projeler hakkında müjdeler verdi.

“YAVUZ SELİM OKULUMUZU BAŞTAN SONA YENİLEYECEĞİZ”

Başkan Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bizler göreve gelmeden önce de geldikten sonra da hep şunu söyledik; ‘Hep ama hep sizlerle beraber olacağım.’ Silivri’nin hanımefendileri benim uzattığım eli havada bırakmayıp sımsıkı yakaladı. Bugün Silivri’ye hizmet edebiliyorsam bu hanımefendilerin eseridir. İnanın 7/24 uykuyu haram bilip gece gündüz sizin için, çocuklarınız için çalışıyoruz. Silivri Belediyesi artık devraldığımız Silivri Belediyesi değil. Borçları ödenmiş, ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran ve eğitimle alakalı ciddi yatırımlar yapan bir belediye haline geldi. Silivri sadece çarşı merkezinden sahilden ibaret değil diyerek, 12 köy okulumuzda kütüphanesi olmayan, bilgisayar odası olmayan, tiyatro salonu olmayan köy okulumuz kalmayacak dedik ve 11 köy okulumuzda bunları tamamladık. Bütün okullarımızın tuvaletlerini baştan aşağı yeniledik. Okullarımızın dış cephe boyalarını yaptık. Merkezdeki unutulan okullarımızda da bir çalışma başlattık. Selimpaşa Yoğurthane bölgesinde bulunan Yavuz Selim İlkokulumuzun da kütüphanesini, bilgisayar odasını ve resim atölyesini yeniliyoruz. Buradan sizlere müjde olsun. Yavuz Selim Okulumuzu baştan sona yenileyeceğiz.” dedi.

“SELİMPAŞA’YA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konuşmasında Selimpaşa Mahallesine yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Çocuklarımız okula giderken ayakları çamur olmasın diye okul yollarından başlayıp Selimpaşa Mahallemizin cadde ve sokaklarına 10.000 ton asfalt döktük. Yeni dönemde de bordür ve tretuvar çalışmalarını, aydınlatmaları yapacağız. Yoğurhane bölgesini cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Yine yoğurthane bölgemizde bir sağlık ocağı ihtiyacı var. Bu eksikliğin giderilmesi için belediyemize ait 2.000 m2 arsamızı tahsis ettik. İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ihalesi bu yıl içerisinde yapılacak olan bir müjdeyi daha sizlerle paylaşacağım. Yoğurthane bölgesine 32 derslikli bir okulun yapımına başlanacak. Bu da sizlere müjdemiz olsun. Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi işbirliği ile Selimpaşa’mıza bir müzik okulumuzu da açmış bulunuyoruz. Selimpaşa’mızın kanayan yarası Kadir Has Üniversitesi’nin olduğu bölgeye bir Teknopark yapacağız. Mahallemizde bulunan 3 konağımızı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza tahsis ettik. Engelli aileleri, ihtiyaç sahipleri, şehit yakınları bu hizmet için Beylikdüzü’ne gitmek zorunda kalmıyor. Madde bağımlılığı ile mücadele hizmeti veren Yeşilay’ın YEDAM Danışma Merkezini Selimpaşa’mıza kurduk. Selimpaşa’mızdaki Sağlık Ocağımızın bakımını yaptık. Şehit Emin İşpir Polis Merkezimiz tamamlanarak hizmete girdi. Selimpaşa’mıza yakışan kapalı pazaryerinin temelini dün itibarıyla attık. Buradan müjde olsun. 7.000 m2 kapalı pazaryeri Selimpaşa’mıza hayırlı olsun. Pazar yerimiz düğün, nişan gibi birçok sosyal etkinlikte kullanılabilecek. Çocuklarımıza eğitim desteği sağlıyoruz. Üniversite 1.sınıfa başlayan öğrencilerimize 500’er lira burs verdik. MSÜ sınavına giren bütün öğrencilerimizin sınav ücretlerini ödedik. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimizin sınav ücretlerini biz ödüyoruz. Biz eğitim demeye, çocuklar demeye, gençler demeye ve bunların hepsini kapsayan kadın demeye devam edeceğiz. Selimpaşa’ya hizmete devam edeceğiz. Bizim Türk kadınına inancımız tam. Sizlere uzattığım eli sizler sımsıkı tuttunuz. Bizler de sizin elinizi yemin olsun hiç bırakmayacağız. Hep sizinle el ele, gönül gönüle Silivri’ye hizmet sevdasıyla, Silivri aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Programda Selimpaşa Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Sami Adam ve Okul Aile Birliği Başkanı Deniz Erguvan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)