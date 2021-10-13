Başkan Halkın Gönlünü Nasıl Kazanmayı Başardı ?(VİDEOLU)

ÖNCE ÇATALCA SONRA SİLİVRİ’DE SORDUK

Kısa bir süre önce yıllardır CHP’li başkan tarafından yönetilen ancak 31 Mart 2019’da Ak Partili Mesut Üner tarafından kazanılan Çatalca’da halkı başkandan memnun mu değimli diye sormuştuk.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Orada bir çok partiye oy veren seçmen’in başkanı bağrına bastığını görmüştük.

Bu kez de MHP’nin İstanbul’da belediye başkanlığını kazandığı tek ilçe olan Silivri’de seçmen’e “Silivri Belediye Başkanını Tanıyor musunuz ? Hizmetlerinden memnunmusunuz ? diye sorduk.

Doğrusu bizler 31 Mart 2019 Mahalli idareler seçiminde daha önce CHP’ de siyaset yapanların başka partilerden aday olmaları neticesinde Ak Parti ‘nin de destek verdiği MHP adayı Volkan Yılmaz’ın bu boşluktan yararlanarak seçimi kazandığını düşünmüş ve bu sorumuza büyük bir seçmen’in başka adaya oy vereceğini söyleyeceğini düşünmüştük.

Ancak başkan’ın hem hükümet’in hem de İBB’nin desteğini de arkasına alarak daha önce yapılamayan bir çok hizmeti yaptığını HDP’CHP ve Ak Parti seçmenleri başkan’ın ilçeye kazandırdığı hizmetleri bir bir anlatarak başka parti seçmeni olmalarına rağmen bir daha aday olması halinde MHP adayı Volkan Yılmaz’a seve seve oy vereceklerini İstanbul Times Tv Mikrofonlarına söylediler.

BAŞKAN YILMAZ SADECE CADDE VE SOKAKLARIN BAKIMINI DEĞİL HALKIN GÖNLÜNÜ DE YAPMIŞ …

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık Ak Partili Belediye Başkanlarına söylediği cadde ve sokakları altın kaplama yapsanız da halkın gönlünü yapmazsanız yaptığınız çalışmanın size yararı yok sözünün gereğini yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı tanıyormusunuz diye 57 seçmen’e sorduk Bu seçmenlerin %71’ine denk gelen 40 seçmen tanıyoruz ve hizmetlerinden çok memnunuz dedi.% 9’u’na denk gelen 5 kişi de hizmetlerinden memnun olmadıklarını ifade etti.

Anketimize katılan 57 kişinin %20 sine denk gelen 12 kişi de başkan’ı yakından tanımadıklarından dolayı ne olumlu,nede olumsuz bir şey demek istemiyoruz dediler.

Kesin bir dil ile memnun olmadıklarını ifadeden %9’u düştüğümüz zaman Silivri’de başkandan ve hizmetlerinden memnuiyet oranının % 91 olduğu ortaya çıkıyor.

HDP VE CHP’Lİ SEÇMENLERİN BAŞKANI TAKDİR ETMESİ VE BEĞENMESİ ÇOK ÖNEMLİ…

Bir seçmen genel seçimde oyunu HDP’ye vereceğini ancak 31 Mart 2019’da başkan ve ailesinin yakından tanıdığını ve inşaat işlerinde çalıştığını ifade ederek bir daha başkan aday olursa seve seve oy vereceğini söyledi.

Çok sayıda siyasi bilinci çok gelişmiş CHP’li seçmen’de Volkan Yılmaz’ın 2.5 senelik başkanlığı döneminde daha önce 10 sende yapılamayan çalışmaları yaptığını partisine değil ama başkan’a kişisel olarak seve seve oy vereceğini söylediler.

BAŞKAN VOLKAN YILMAZ’IN 2.5 YILLIK KARNESİ YÜKSEK NOTLARTLA DOP DOLU…

Bir çok ilçe belediye başkanı kendi kendisini metheden haberler yapıyor. Biz İstanbul Times yayın grubu olarak Silivri belediye başkanı ile hiçbir masa etrafında bir araya gelmiş değiliz ve tanışıklığımız da yok.

Soru sormamızın amacı da başkan’ı pohpohlayalım diye sormadık. Biz sadece halk ne düşünüyor diye sorduk. Kesinlikle böyle bir sonuç beklemiyorduk.Ak Parti ve MHP seçmeni’nin başkanı beğenmesi ve övmesi normal ancak HDP ve CHP’li seçmen’in de başkanı takdir etmesi ve oy veririm demesi manidar geldi bize.

BU ÜLKENİN HALKINA TEPEDEN BAKKMAYAN İDARECİLERE İHTİYACI VAR…

İstanbul’un 39 ilçe belediye başkanı var.İçlerinde cadde ve sokakları güzel yapanlar var. Ancak hizmetler ile beraber gönülleri yapamayanlar da var. Silivri belediye başkanı Volkan yılmaz,hem çocuk parkı yapmış,hem kapalı olan 2 tarihi köprüyü açtırmış, Köylüler’e saman,yem,gübre vs. desteği vermiş. Özetle başkan 2.5 sene de yaptığı çalışmalar ile her parti’den halkın gönlünü de %91 kazanmış durumda.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)