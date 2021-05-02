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Şile Bezi Motif Görselleri Üsküdar Caddesini Aydınlatıyor

Şile Belediye Başkanlığı tarafından İlçenin en önemli ana caddelerinden olan Üsküdar Caddesi Üzerinde başlattığı aydınlatma ve peyzaj çalışmalarında sonlarına gelindi ve caddeye kurulan Şile Bezi Motif görsellerinin yer aldığı aydınlatma direkleri işler hale getirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Mayıs 2021 Pazar 11:03
Şile Bezi Motif Görselleri Üsküdar Caddesini Aydınlatıyor
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Üsküdar caddesinde yapılan aydınlatma direkleri caddeye kattığı muhteşem görsel güzellik eşliğinde Belediye Başkanı İlhan Ocaklı,Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri caddede kısa bir tur attılar.Ayrıca cadde üzerinde Şile Belediyesi atölyelerinde imal edilen ahşap oturma grupları ve çiçek saksıları caddenin görseline ayrı renk kattı.

İstanbul  Times Haber Merkezi / Nurcan Kırcalı 

Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Üsküdar Caddemiz için kurduğumuz hayali bu gece gerçeğe dönüştürdük. Caddemizin dokusuna uygun şekilde projelendirdiğimiz aydınlatma ve peyzaj çalışmalarımızla Üsküdar Caddesi bu yaza damga vurmaya hazır değerlendirmesi yaptı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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