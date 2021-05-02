Şile Bezi Motif Görselleri Üsküdar Caddesini Aydınlatıyor

Üsküdar caddesinde yapılan aydınlatma direkleri caddeye kattığı muhteşem görsel güzellik eşliğinde Belediye Başkanı İlhan Ocaklı,Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri caddede kısa bir tur attılar.Ayrıca cadde üzerinde Şile Belediyesi atölyelerinde imal edilen ahşap oturma grupları ve çiçek saksıları caddenin görseline ayrı renk kattı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Nurcan Kırcalı

Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Üsküdar Caddemiz için kurduğumuz hayali bu gece gerçeğe dönüştürdük. Caddemizin dokusuna uygun şekilde projelendirdiğimiz aydınlatma ve peyzaj çalışmalarımızla Üsküdar Caddesi bu yaza damga vurmaya hazır değerlendirmesi yaptı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)