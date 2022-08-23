İmamoğlu: Şile'deki Açılış Töreninde ''Bizde Ayrımcılık Yok''

ŞİLE / İSTANBUL

Yüksek turizm potansiyeli nedeniyle kış aylarında 41 bin olan Şile nüfusu, yaz mevsiminde 1 milyona ulaşıyor, fazla su talebi karşılanamıyordu. Ayrıca ilçeye bağlı 16 mahallenin kanalizasyon hattı bulunmuyor, bölgedeki atık sular derelere açıktan akıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ, bu duruma son vermek ve ihtiyacı karşılamak için 340 milyonluk yatırımla başlattığı imalatları tamamladı.

“KARAKTERİMİZDE AYRIMCILIK YOK”

Projelerin hizmete alımı için ‘Şile Ultrafiltrasyon Mebmran İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik kriz, pandemi, enerji krizi, hukuki ya da fiili engellemelere teslim olmadan her koşulda iş ve çözüm ürettiklerini söyledi. “Amacımız, İstanbul’u adil bir kent haline getirmek” diyen Başkan İmamoğlu, “Bunun için, iş üretirken, hizmet sunarken, proje geliştirirken iki şey yapıyoruz; bütün toplumsal kesimlere, bütün farklı kimliklere karşı eşit ve adil davranıyoruz. İstanbul’un bütün bölgelerine eşit ve adaletli yaklaşıyoruz. Siyasi sebeplerle, ödüllendirme ya da cezalandırma yaklaşımıyla, seçimde bana oy getirir mi düşüncesiyle İstanbul’un hiçbir bölgesini diğerinden ayırmıyoruz. Böyle bir ayrımcılık bizim karakterimizde, ruhumuzda, kurum kültürümüzde yok. ‘Görünen - görünmeyen, seçmenin ilgisini çekecek - çekmeyecek projeler’ gibi bir ayrım da yok bizim zihnimizde. İhtiyaç varsa giderilir, sorun varsa çözülür. Bizim için mesele bu kadar basit” dedi.

İSTANBUL’DAKİ İLK MEMBRAN TESİS

Şile’de özellikle yaz aylarında içme suyu kapasitesinin yetersiz olduğunu, en temel atık su ve yağmur suyu alt yapısına sahip olmadığını belirten İmamoğlu, “Bu sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele alan, kalıcı olarak çözecek bir proje geliştirdik ve tam zamanında bitirdik. Şile’nin yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılayacak olan Arıtma Tesisi, İstanbul’un ilk “Ultrafiltrasyon Membran İçme Suyu Arıtma Tesisidir.” Son derece etkili, hijyenik, modern arıtma teknolojisiyle değerli bir örnektir” ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇ DUYDUĞU ELEKTRİĞİN YÜZDE 15’İNİ KENDİ ÜRETİYOR

Tesisin çatısında bulunan güneş enerjisi paneli sayesinde ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 15’ini kendisinin üreteceğinin bilgisini veren İBB Başkanı, “Çevreyi korumak, enerji verimliliğini artırmak, israftan kaçınmak gibi çok önem verdiğimiz değer ve yaklaşımları en güzel şekliyle yansıtan bu tesisin yapımında emeği geçen, katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İSTANBUL’UN MUTLULUĞU ÜLKENİN MUTLULUĞU DEMEK

Proje çerçevesinde bazı mahallelerde atık su ve yağmursuyu hattı ile birlikte dere ıslahı ve foseptik imalatları yaparak, açıktan akan atık sular sisteme alındığının bilgisini veren İmamoğlu, ilçeden hayata geçen projelerden örnekler verdi. Şile Saklıgöl’ün bozuk yolunun yenilenmesi, Şile tarihinde ilk kez bir İBB Koordinasyon Merkezi açılması ve “Şile Arıcılık Merkezi”ni hayata geçirilmesi gibi örnekleri sıralayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bundan sonra da Şile Belediyesi ve buradaki yerel dinamiklerle uyum içerisinde iş birliği içerisinde çalışma arzusundayız. Biz kesinlikle hizmetin, çözümün bir parçası olacağız. Söz verdik, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. İnsanımızı mutlu etmenin çabası içerisindeyiz. İnsanımızı mutlu ettiğimiz takdirde her neresinde yaşıyorsa yaşasın İstanbul’u mutlu etmiş oluruz. İstanbul’un mutluluğu demek, bütün ülkemizin mutluluğu demektir. İstanbul’un mutluluğu demek, sadece ülkemizin değil gerçekten yakın coğrafyaya da özel bir mutluluğu yansıtacağını hepimiz biliyoruz.

MEMBA SUYU KIVAMINDA SU MUSLUKTAN AKACAK

Şile’ye kazandırılan projelerle ilgili konuşan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa üç ana başlıkta yatırımların gerçekleştirildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Gerçekleştirdiğimiz imalatlarla bölgedeki atık suları kontrol altına alarak fosseptik ve arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağladık. Yine bu bölgede su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu hatları imal ettik. İkinci olarak, içme suyu yatırımlarında Şile’nin Darlık, Kabakoz, Sahilköy, Ahmetli, Bozgoca, Geredeli, Göçe, Karabeyli, Ovacık, Karamandere, Kervansaray, Satmazlı, Üvezli, Karacaköy mahallelerinde içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla içme suyu şebeke ve isale hattı inşa ettik. Ayrıca bölgede tarımsal sulamayı desteklemek amacıyla ekonomik ömrünü tamamlamış sulama hatlarını yeniledik. Bugün açılışını yaptığımız tesis günde 20 bin metreküp suyu ultrafiltrasyon membran teknolojisiyle arıtacak. Şile ilçemizde özellikle yaz aylarında yaşanan su stresine son verecek. Aynı zamanda Şilelileri içimi yumuşak memba kıvamında bir suyla buluşturacaktır. Şile’de, toplam güncel tutarı, 340 milyon lira olan içme suyu ve atık su yatırımları ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz.”

İmamoğlu, konuşmaların ardından kurum bürokratları ve Şilelilerle birlikte kurdele keserek tesisi hizmete açtı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa eşliğinde tesisi gezen İmamoğlu, devreye giren hizmetlerle ilgili bilgiler aldı.