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Zaferin 99. Yıldönümünde Coşkulu Kutlama

Sarıyer’de 30 Ağustos Zafer Bayramı;  kortej, sergi, konser ve birbirinden eğlenceli görsel şovlarla kutlanacak. Maslak 1453’de yapılacak coşku dolu kutlamalar sanatçı Ferhat Göçer’in sevilen şarkılarını seslendirmesi ile son bulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2021 Cuma 18:08
Zaferin 99. Yıldönümünde Coşkulu Kutlama
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Zafer Bayramının 99’uncu yıl dönümü Sarıyer’de coşkulu ve renkli etkinliklerle kutlanacak. Pandemi nedeniyle sınırlandırılan kutlamaları sokaklara taşıyacak olan Sarıyer Belediyesi, bu yıl ilk defa Zafer Korteji gerçekleştirecek. Ağaoğlu Maslak 1453’ün içinde yer alan Dünya Çocuk Akademi’sinden başlayacak olan kortej ile 80 metrelik Türk Bayrağı taşınacak. 40 Atatürk fotoğrafının olduğu sergi alanının yer aldığı etkinlikte; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer ve Ağaoğlu Maslak 1453 Kurucusu Ali Ağaoğlu bir konuşma yapacak. Zafer kutlamaları Sarıyer Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu, Cazz Matiz konserinin ardından sanatçı Ferhat Göçer ile son bulacak.

İstanbul Times Haber Ajansları (İTHA)

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