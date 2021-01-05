Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Adı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Verilecek

Sarıyer Belediyesi, şehrin ortasında ekolojik yaşama ilişkin farklı yaş gruplarının çeşitli eğitimler aldığı, atölyelerin gerçekleştiği ve vatandaşların kendi elleriyle ekim yaptığı sosyal yaşam merkezlerinden bir yenisini Maden Mahallesi’nde açmaya hazırlanıyor. Daha önce milli basketbolcu Cevahir Sönmez’in adının verildiği bir spor kompleksi olan alanda inşası devam eden ve 14 Mart Tıp Bayramı’nda açılması planlanan merkeze geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla tüm dünyaya umut olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in ismi verilecek.

MERKEZDE YOK YOK

Bünyesinde, haftanın beş günü danışmanlık hizmeti verecek bir psikolog, fizyoterapi ve fizik tedavi ünitesi, diyabeti önleme merkezi, bir eğitim salonu ve kan tahlili, şeker, kolesterol gibi değerlerin ölçülebildiği basit hizmetlerin verileceği bir laboratuvar ile spor salonunun yer alacağı merkezde; nefes terapisinden yogaya, pilatesten zumbaya kadar çeşitli spor aktiviteleri düzenlenecek. Bunun yanında diyabet ile yaşamı sürdürebilmek için gıdalarla alakalı çeşitli eğitimlerin verileceği büyük bir mutfak da yer alacak.

PROF. DR. UÇKUN GERAY’IN ADI YAŞATILACAK

Merkezin basketbol sahasını da içinde barındıran kocaman bir bahçesi bulunuyor. Bu bahçe de en faydalı şekilde değerlendirilerek vatandaşın hizmetine sunulacak. Var olan ağaçların yanı sıra Prof. Dr. Uçkun Geray’ın adının yaşatılacağı ve insanların özel günleri için fidan dikebileceği bir ağaçlandırma alanı da olacak. Bunun yanı sıra hem vatandaşlar hem de patili dostlarımız için oluşturulacak yürüyüş parkurları, çocuklar için doğal malzemelerden oluşturulan oyun alanı, banklar ile jimnastik alanları da bahçede yer alacak ayrıntılar arasında.