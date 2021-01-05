banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Adı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Verilecek
Son Dakika
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin...
Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısından Gazetemize Ziyaret
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi İl Başkan...
Neden Okumuyorsun Ey Halkım…
Son Dakika
Neden Okumuyorsun Ey Halkım…
İmamoğlu : “Çocuklarla Donanımlı Yaşam Sunmak, Sorumluluğumuz”
Son Dakika
İmamoğlu : “Çocuklarla Donanımlı Yaşam...

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Adı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Verilecek

Sarıyer’e yeni bir sosyal yaşam merkezi geliyor. Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıyla tüm dünyaya umut olan bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin isimleri Sarıyer Belediye Meclisi’nden oy birliğiyle geçen kararla Maden Mahallesi’nde inşa edilen bu sosyal yaşam merkezine verilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ocak 2021 Salı 16:04
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Adı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Verilecek
banner171

Sarıyer Belediyesi, şehrin ortasında ekolojik yaşama ilişkin farklı yaş gruplarının çeşitli eğitimler aldığı, atölyelerin gerçekleştiği ve vatandaşların kendi elleriyle ekim yaptığı sosyal yaşam merkezlerinden bir yenisini Maden Mahallesi’nde açmaya hazırlanıyor. Daha önce milli basketbolcu Cevahir Sönmez’in adının verildiği bir spor kompleksi olan alanda inşası devam eden ve 14 Mart Tıp Bayramı’nda açılması planlanan merkeze geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla tüm dünyaya umut olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in ismi verilecek.

MERKEZDE YOK YOK

Bünyesinde, haftanın beş günü danışmanlık hizmeti verecek bir psikolog, fizyoterapi ve fizik tedavi ünitesi, diyabeti önleme merkezi, bir eğitim salonu ve kan tahlili, şeker, kolesterol gibi değerlerin ölçülebildiği basit hizmetlerin verileceği bir laboratuvar ile spor salonunun yer alacağı merkezde; nefes terapisinden yogaya, pilatesten zumbaya kadar çeşitli spor aktiviteleri düzenlenecek. Bunun yanında diyabet ile yaşamı sürdürebilmek için gıdalarla alakalı çeşitli eğitimlerin verileceği büyük bir mutfak da yer alacak.

PROF. DR. UÇKUN GERAY’IN ADI YAŞATILACAK

Merkezin basketbol sahasını da içinde barındıran kocaman bir bahçesi bulunuyor. Bu bahçe de en faydalı şekilde değerlendirilerek vatandaşın hizmetine sunulacak. Var olan ağaçların yanı sıra Prof. Dr. Uçkun Geray’ın adının yaşatılacağı ve insanların özel günleri için fidan dikebileceği bir ağaçlandırma alanı da olacak. Bunun yanı sıra hem vatandaşlar hem de patili dostlarımız için oluşturulacak yürüyüş parkurları, çocuklar için doğal malzemelerden oluşturulan oyun alanı, banklar ile jimnastik alanları da bahçede yer alacak ayrıntılar arasında.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer'de Evleri Yanan Vatandaşlara Yardım Eli
Sarıyer'de Evleri Yanan Vatandaşlara Yardım Eli
Bu Ekip En Zor Anlarda Yanınızda
Bu Ekip En Zor Anlarda Yanınızda
İmar Müdürü Mahmut Alikaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
İmar Müdürü Mahmut Alikaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sarıyer'de Cumhuriyet Coşkusu
Sarıyer'de Cumhuriyet Coşkusu
Sarıyer Belediyesi Tarafından BJK KABATAŞ VAKFI’na Tahsis Edilen Yurt Binası Kabataş Erkek Liseli İlk Öğrencilerini Karşılamaya Hazırlanıyor
Sarıyer Belediyesi Tarafından BJK KABATAŞ VAKFI’na Tahsis Edilen Yurt Binası Kabataş Erkek Liseli İlk Öğrencilerini Karşılamaya Hazırlanıyor

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169