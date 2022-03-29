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Tiyatronun Kalbi Sarıyer’de Attı

Sarıyer Belediyesi'nin 11. sini düzenlediği Sarıyer TiyatrOda Şenliği sona erdi. Büyük ilgi gören şenlik 33 günde 9 bin 130 tiyatro severe ulaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2022 Salı 14:28
Tiyatronun Kalbi Sarıyer’de Attı
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Pandemi nedeniyle verilen uzun aranın ardından hasret sona erdi, Sarıyer TiyatrOda Şenliği 11. kez perdelerini açtı. Oyuncular sahneyle ve seyircisiyle, Sarıyerli sanatseverler ise tiyatroyla buluştu. 23 Şubat – 27 Mart tarihleri arasında yapılan şenlik, 33 gün boyunca 16 oyun ile usta sanatçıları ağırladı. Modern mimarisiyle İstanbul'un en prestijli mekânı Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyunlarda; Müjdat Gezen, Erdal Özyağcılar, Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu, Berna Laçin, Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü, Melis Birkan, Caner Cindoruk, Burak Tamdoğan. Çiçek Dilligil, Algı Eke, Deniz Öztürk, Mahir İpek’in de aralarında olduğu birçok oyuncu tiyatro severlerle buluştu. Etkinlikte; İngiliz Oyun Yazarı Donald Churchill'in kaleme aldığı, başrollerini usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve Berna Laçin’in paylaştığı “Hoş Geldin Boyacı”, 700 seyircinin katılımıyla en çok izlenen oyun oldu.

SANATSEVERLER TİYATROYA DOYDU

Bu yıl da tiyatronun kalbi Sarıyer’de attı. Yaklaşık bir ay boyunca devam eden etkinlik sayesinde Sarıyerli sanatseverler tiyatroya doydu.  23 Şubat’ta David Ives’in yazdığı, Yolcu Tiyatro tarafından sahnelenen “Kürklü Venüs” oyunuyla perdelerini açan şenlik, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Sarıyer Belediyesi oyuncularının sahnelediği “Cambazın Cenazesi” oyunuyla sona erdi.

VESİLE OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ

Sanatın insanları bir araya getirmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Sanat, insanlar için diğer temel ihtiyaçlar kadar gereklidir. İnsanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olan tiyatro izleyicisiyle yüz yüze buluştuğu zaman daha anlamlıdır. Pandeminin neden olduğu ayrılık sürecinin getirdiği zor dönemi atlatmak ancak oyuncular ve izleyicileri yeniden salonlarda bir araya getirmekle mümkün olabilir diye düşündük. Bu buluşmaya vesile olduğumuz için mutluyuz. Buradan bir kez daha Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyorum” dedi.

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