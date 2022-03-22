banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.188,81
ALTIN
915,31
DOLAR
14,83
STERLİN
19,70
EURO
16,36
İmamoğlu: Dünyayı kadınlar kurtaracak
İmamoğlu: Dünyayı kadınlar kurtaracak
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da Öncü
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da...
Hayallerinizi Süsleyen Tektaş Yüzük Modelleri
Hayallerinizi Süsleyen Tektaş Yüzük Modelleri
1915 Çanakkale Köprüsü Açıldı
Son Dakika
1915 Çanakkale Köprüsü Açıldı

“Tıpkı sizin gibiyiz artı bir farkla”

Bugün 21 Mart, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Tıpkı bizler gibi gülen, ağlayan, eğlenen, yorulan ve âşık olan sonra da aşk acısı çeken EÇADEM’li öğrencilerin hepimize bir mesajı var; “Tıpkı sizin gibiyiz artı bir farkla.”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2022 Salı 09:19
“Tıpkı sizin gibiyiz artı bir farkla”
banner171

21 Mart sabahı milyonlarca kişi uyanıp işine gitmek için yola çıktığında; toplu taşımada, büfeden sıcak bir simit alırken, oturup çay içerken ya da yemek yerken ellerindeki telefonlardan bugünün “Down Sendromu Farkındalık Günü” olduğunu görecek. Sonra belki bir kare fotoğrafla ya da kısa bir videoyla günü kutlayacak. Sarıyer Belediyesi ve Koç Üniversitesi bu ve benzer günlerin sadece bir günde kalmaması için yıllar önce kolları sıvayarak EÇADEM’i inşa etti. Bugün onlarca engelli çocuğun eğitim gördüğü bu kurumda hem aileler hem de çocuklar oldukça mutlu.

HEP BİRLİKTE DANS EDİP, ŞARKILAR SÖYLÜYORLAR

Servislerle her gün evlerinden alınan öğrenciler, ellerini yüzlerini yıkadıktan sonra ilk önce hep bir arada güzel bir kahvaltı yapıyorlar. Ardından öğretmenleri eşliğinde boyamalar, ritim dersleri, danslar, spor faaliyetleri yapılıyor. Sonrasında akşam yemeği saati geliyor ve yine o sıcacık yemek masasının etrafında toplanıp, sohbet ederek yemeklerini yiyorlar. Tüm bunlar olurken bazen tatlı tatlı atışıp sonra dayanamayıp hemen barışıyorlar ve bir bakıyoruz ki kol kola oyunlar oynuyorlar.

“HİÇ BİR ÜCRET TALEP EDİLMİYOR”

Bu hizmetlerle hedeflenenin engelli çocuk ailelerinin bakım yükünü bir nebze olsun hafifletip, streslerini azaltmak olduğuna değinen Ergoterapist Merve Beyhan; “EÇADEM’e gelen çocuklar bizimle birlikte derslere katılıyorlar. Gün içinde drama, piyano, ritim ve spor derslerimiz oluyor. Yürütülen bu çalışmalarla birlikte engelli çocukların yaşam kalitesi de artıyor. Hem ailelere hem de çocuklarımıza destek olan bu kurum öğrencilerden ücret de talep etmiyor” ifadelerini kullandı.

“İLETİŞİMİN DİLİ EVRENSEL”

EÇADEM’in aileyi bütünsel olarak destekleyen bir merkez olduğuna vurgu yapan Kurum Psikoloğu İpek Bertan, iletişimin dilinin evrensel olduğuna değindi ve şunları söyledi: “Down sendromlu bireylere toplumda farklı bir yaklaşım olmaması gerekiyor. Onları dikkatlice dinlemek ve sabırlı olmak çok önemli. Herkesle olduğu gibi onlara da sevgiyle yaklaştığımız zaman hiçbir sorun yaşamayız. Burada eğitim gören çocukların psikolojik iyilik durumu aslında ailedeki bütün bireylerle ilgili. Bu yüzden de hem kardeşlere hem de anne babalara bizler psikolojik destek hizmeti sağlıyoruz. Verilen bu hizmetlerle de hedeflenen ailenin bütünsel olarak iyiliğini sağlamak.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FSM Muhtarı Karaçam: “Biz bu ranta karşıyız”
FSM Muhtarı Karaçam: “Biz bu ranta karşıyız”
Ödüllü Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı
Ödüllü Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı
Şükrü Genç’ten Tıp Bayramı Kutlaması
Şükrü Genç’ten Tıp Bayramı Kutlaması
Sarıyer'de Karla Mücadele Her Alanda Devam Ediyor
Sarıyer'de Karla Mücadele Her Alanda Devam Ediyor
Yaşar Kemal, Kardeş Türküler Konseri İle Anıldı
Yaşar Kemal, Kardeş Türküler Konseri İle Anıldı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169