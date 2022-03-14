Şükrü Genç’ten Tıp Bayramı Kutlaması

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, tüm meslektaşları gibi pandemiye karşı en ön safta mücadele veren Sarıyer Belediyesi’nde görevli sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası ve Ayazağa’da bulunan poliklinikleri ziyaret eden Genç, özellikle Covid-19 dönemindeki özverili çalışmaları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi takdim etti. Çalışanların sorunlarını da dinleyen Başkan Genç, “ Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirmek için çabalayan tüm sağlık çalışanlarımız, ülkenin dört bir yanında grevde. Canlarımızı emanet ettiğimiz sağlıkçılarımızın emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini diliyorum” dedi.