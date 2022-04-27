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Şükrü Genç Rize’de Yoğun İlgiyle Karşılandı

Geleneksel hale getirdiği Karadeniz ziyaretleri kapsamında ilk önce Rize’yi ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Makam ziyaretlerinin ardından esnaf ile özlem gideren Başkan Genç, Rize’den sonra Anadolu’da temaslarına devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:42
Şükrü Genç Rize’de Yoğun İlgiyle Karşılandı
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Her yıl Ramazan ayında Kelkit Vadisi’ne giden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ilk durağı Rize oldu.  İlk önce Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’i ardından CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz’i makamında ziyaret eden Başkan Genç, esnaflarla buluşup, hasret giderdi. Rizeliler tarafından büyük ilgi gören Şükrü Genç ve ekibi önce Gündoğdu Köyü’nde sonrasında ise Çayeli ve Pazar ilçelerinde vatandaşlarla sohbet etti. Pazar ilçesi Hükümet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Genç’e ilgi yoğun oldu. Kadir Gecesi’nde Rizelilerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Genç, “Her zaman söylediğim gibi en büyük projemiz; birlik, beraberlik, dayanışma, barış, huzur ve kardeşlik.  Biz Sarıyer’i göreve geldiğimiz günden beri böyle yönetiyoruz. Her yıl yaptığımız ziyaretler ile Rize’de ki dostlarımızla aramızda gönül bağı oluştu. Bu bağı korumak için bu yıl da Kadir Gecesi’nde iftar sofralarımızda hep birlikte olacağız” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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