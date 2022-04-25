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Savaşlar Olmasın, Çocuklar Ölmesin

Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Sarıyer’de kutlayan 4 il ve 1 ülkeden gelen 191 çocuk, savaştan etkilenen yaşıtlarına kayıtsız kalmadı. Çocuklar düzenlenen kortejde Sarıyer sokaklarında “Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin” yazılı pankartla yürüdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Nisan 2022 Pazartesi 09:10
Savaşlar Olmasın, Çocuklar Ölmesin
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Sarıyer Belediyesi’nin “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla düzenlediği kutlamalarının durağı bu kez Sarıyer Merkez oldu. Kortej yürüyüşü ile başlayan programda çocuklar savaşlarda hayatını kaybeden,

yaralanan, yaşadığı yeri, arkadaşlarını, evini, ailesini bırakmak zorunda kalan yaşıtları için yürüdü. Kortejde “Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin” yazılı pankart açan çocuklar, barış taleplerini Sarıyer’den tüm dünyaya haykırdı.

Çocuk seslerinin tüm Sarıyer’i sardığı şenlikte konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Birkaç gündür İstanbul dışından gelen çocuklarımızla beraberiz. Başkanım biz Erzincan’dan, Ankara’dan, Hatay’dan, Kıbrıs’tan geldik diyorlar. O çocuklarımız “Biz Atatürk’e çok teşekkür ediyoruz ki onun sayesinde buraya geldik” diyorlar. Biz bu Cumhuriyeti yarın bu çocuklarımıza devredeceğiz. Bu memleketi seven herkes çok iyi biliyor ki, memleketimizden daha güzeli yok. Bu memleketin taşının, toprağının kıymetini bilmeyenler bu manzaraya bir kez daha baksınlar. Çocuklarımızın bu coşkusu onlara en güzel cevaptır. Alanı dolduran çocuklarımıza bin kez teşekkür ediyorum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

ÇOCUKLAR ÇOCUK GİBİ YAŞAMALI

Her çocuğun en iyi şekilde yaşam hakkına sahip olması gerektiğine değinen Başkan Genç, “Geçtiğimiz senelerde Ukrayna’dan, Rusya’dan çocuklarımızda buradaydı. Hep birlikte barış çığlıkları attık. Gelinen bu nokta içimizi acıtıyor. Çocuklara karşı yapılan her türlü şiddetin önlenmesi ve şiddette bulunanların daha ağır şekilde cezalandırılması gerekmektedir. Buradan bir kez daha çocuklar çocuk gibi yaşamalı diyoruz. Çocuklarımıza karşı, geleceğe karşı en kutsal, en acil, en ertelenemez görevimiz bu” şeklinde konuştu.

DOPDOLU 23 NİSAN

Yürüyüşün ardından Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı; animasyon, illüzyon ve jonglor gösterilerinden DJ performansına, zumbadan performans gösterilerine, atölyelerden tiyatrolara kadar her yaştan çocuğun ilgisini çeken rengârenk bir programa ev sahipliği yaptı. Pırlangıç Çocuk Grubu ise birbirinden güzel şarkılarını minik misafirler için seslendirdi. Ayrıca alanda gün boyunca; sosis balon yapım atölyesi, ahşap mini oyuncak atölyesi, 23 Nisan taç yapımı atölyesi, kum boyama atölyesi, maske atölyesi, resim atölyeleri gün boyunca çocukları ağırladı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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