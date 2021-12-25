banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,891.28
ALTIN
638.46
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44
İmamoğlu: Yeter ki Engel Olmayın ; Daha İyilerini Yapacağız
İmamoğlu: Yeter ki Engel Olmayın...
İmamoğlu’ndan ‘Terörist’ Yanıtı
İmamoğlu’ndan ‘Terörist’ Yanıtı
2021 Yılı Her Konuda Halkı Üzdü
Son Dakika
2021 Yılı Her Konuda Halkı...
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr.Mehmet Toptaş’a Emanet
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi...

Sarıyerli Çocuklar Matematik Kongresinde

Sarıyer Ortaokulu öğrencileri, semte duydukları sorumluluk bilincini geliştirmeye devam ederek bu kez Matematik Kongresi’nde yer aldı. Bulundukları okulun eksiklerini raporlayarak, sunum yapan öğrenciler katılımcılardan tam not aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Aralık 2021 Cumartesi 15:55
Sarıyerli Çocuklar Matematik Kongresinde
banner171
Okudukları okulun özelliklerini belirlemek amacıyla, bilimsel araştırma yapıp daha sonrada rapor haline getiren Sarıyer Ortaokulu öğrencileri, 2.Matematik Kongresi’ne katıldı. Matematik Öğretmenleri Cihat Eski ve Burcu Şimşek önderliğinde önemli bir projeye imza atan Sarıyer Ortaokulu öğrencileri daha öncede yaşadıkları ilçeye duydukları sorumluluk bilinci ile Sarıyer’deki parkları inceleyip, gerekli önlemlerin alınması için yetkililere ulaşmıştı. Çalışmalarına ara vermeden devam eden 133 öğrenci, şimdi de düzenlenen Matematik Kongresi’nde okuldaki eksikleri belirledi, raporladı ve gerçekleşen programda katılımcılara sunum yaptı.
Konuk Öğretim Görevlisi Mine Kazancı’nın sunum yaptığı, Hüseyin Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen programa; Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin sonunda kongreye katılan çocuklara gösterdikleri çabadan dolayı başarı belgesi verildi.
Kayak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer’in Kooperatifçi Kadınları Buluştu
Sarıyer’in Kooperatifçi Kadınları Buluştu
Öğretmenler Açık Hava Konserinde Eğlendi
Öğretmenler Açık Hava Konserinde Eğlendi
SARIYER BELEDİYESİ’NDE ASGARİ ÜCRET 5 BİN!
SARIYER BELEDİYESİ’NDE ASGARİ ÜCRET 5 BİN!
Sarıyer’de Cumhuriyet Kutlamaları Mithat Baydur Konferansıyla Başladı
Sarıyer’de Cumhuriyet Kutlamaları Mithat Baydur Konferansıyla Başladı
Sarıyer Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde
Sarıyer Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169