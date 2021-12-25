Sarıyerli Çocuklar Matematik Kongresinde

Okudukları okulun özelliklerini belirlemek amacıyla, bilimsel araştırma yapıp daha sonrada rapor haline getiren Sarıyer Ortaokulu öğrencileri, 2.Matematik Kongresi’ne katıldı. Matematik Öğretmenleri Cihat Eski ve Burcu Şimşek önderliğinde önemli bir projeye imza atan Sarıyer Ortaokulu öğrencileri daha öncede yaşadıkları ilçeye duydukları sorumluluk bilinci ile Sarıyer’deki parkları inceleyip, gerekli önlemlerin alınması için yetkililere ulaşmıştı. Çalışmalarına ara vermeden devam eden 133 öğrenci, şimdi de düzenlenen Matematik Kongresi’nde okuldaki eksikleri belirledi, raporladı ve gerçekleşen programda katılımcılara sunum yaptı.

Konuk Öğretim Görevlisi Mine Kazancı’nın sunum yaptığı, Hüseyin Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen programa; Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin sonunda kongreye katılan çocuklara gösterdikleri çabadan dolayı başarı belgesi verildi.