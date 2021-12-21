Sarıyer’in Kooperatifçi Kadınları Buluştu

Her zaman birlik ve beraberliği ön plana çıkaran kooperatiflerin Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan, Sarıyer Girişimci Kadın Kooperatif Başkanı Peyker Şimşek, Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı’ndan Berrin Yenice ve Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Süreyya Turan’ın yanı sıra CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, başkan yardımcıları, Sarıyerli muhtarlar ve çok sayıda Sarıyerli katıldı. Konuşmacılar kooperatiflerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“ŞÜKRÜ GENÇ BİZE HEP DESTEK OLDU”

İlk konuşmayı yapan Sarıyer Girişimci Kadın Kooperatif Başkanı Peyker Şimşek, “Ev kadınlarının iş hayatına katılmasını destekliyoruz” diyerek başladığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “2012 yılında biz Kent Konseyinin bir projesi ile çalışmaya başladık. Sarıyerli kadınlarla ilk o zaman bir araya geldik. O günden bugüne mücadelesini sürdüren kadınları sevgi ile anıyorum. Hepimizi çok büyük bir özveriyle kooperatifimizi de bugünlere getirdik. Çocuklarla çalışmalar yapıyoruz. Kendi hediyelerini yapabilmeleri için eğitimler veriyoruz. Kendi işlerini yapabilecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra dikiş, örgü atölyeleri düzenliyoruz. Makinalarımızı köylere götürerek köylerde dikiş dikmek isteyen kadınlarla bir araya geldik. Bizim şansımıza Şükrü Başkan bize sürekli destekledi, en başından beri yanımızda oldu. Kira vermiyoruz, ısınma derdimiz yok sadece vergi veriyoruz bazı temel ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bu yüzden Sarıyer Belediyesi'nin bu hizmeti bizim için çok önemli, bunun için Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e teşekkür ediyorum. Biz doğaya saygılı bir kooperatifiz. Diğer kurumlarla dayanışma yaparak büyütmeyi hedefliyoruz.”

İBB’NİN KADIN ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Aslan İBB’nin kadınlarla alakalı yaptığı çalışmalara değinerek şunları söyledi: “Biz bugün İBB olarak, kadın kooperatiflerini desteklemek üzere bir program başlattık. Bu programda önemli eğitimler verdik. Eğitimleri bir kereye mahsus değil sürekliliği olan eğitimler haline geldik. Kadın emeği ofisi oluşturmaya çalışıyoruz. İstanbul'da yaşayan kadın girişimciler tarafından gelir getirici faaliyetler geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile bu projeleri yürütüyoruz. Böylece kadın kooperatiflerinin önünü açmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bazı eğitimler vermeye başladık önümüzdeki günlerde dijital pazarlama alanında da eğitimlerimiz devam edecek.”

“BU ÇALIŞMALARIN DEVAMLILIĞINI GETİRMELİYİZ”

Kadın konuşmacıları dinledikten sonra kürsüye çıkan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, önemli olanın başlatılan bu çalışmaların alanda da sonuçlarını görmek olduğunun altını çizdi. “Ben bütün arkadaşlarımın bu çaba içerisinde olduğunu çok net bir şekilde görüyorum” diyen Genç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bugüne gelince, 2010 yılında çalışmalarımızın ilk adımları atıldı. Birkaç kadının heyecanı şu anda gözümün önünde. O günlerden bugünlere daha nitelikli hale getirdik işleri. Bu kooperatifin devamında ya da başka kooperatiflerin devamında belki maddi destek sağlayamayız ama özellikle kooperatiflerin kurulmasında ve çalıştırılmasında lojistik destekler verebiliriz. Burada her kadın, her kadının elini tutmalı, birlikte yürüme şansı yaratmalıdır. Dünyanın en güzellerinden biri olan bu memleket bir kalkınma yaşamalı. Bu yüzden ben bu çalışma içerisinde olan, bu gayret içerisinde olan tüm kadınlara çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sağlıklı bir yaşam diliyorum herkese. Zorlukları aşmanın anahtarı elimizde, bunu unutmamalıyız o anahtar da birlik beraberliktir.”