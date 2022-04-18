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Sarıyer’de Karadeniz Ezgileri

Sarıyer Belediyesi gelenekselleşen Ramazan etkinlikleri kapsamında bu yıl, 24 şehirden 61 sanatçıyı Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde misafir ediyor. Sinop’tan Sivas’a, Erzurum’dan Ağrı’ya kadar birçok derneği Sarıyerli hemşerileriyle buluşturan etkinliklerin ilki Rize, Artvin ve Trabzon derneklerinin katılımı ile gerçekleşti. Kemençe ve tulum ezgilerinin hâkim olduğu geceye katılan Başkan Genç, “Birbirimizi çok özlemişiz, özellikle Ramazan ayındaki bu birlik beraberliğin yaşamın her ayında daim olmasını diliyorum” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 11:11
Sarıyer’de Karadeniz Ezgileri
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Sarıyer Belediyesi’nin Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlediği Ramazan etkinliklerine Karadeniz ezgileri damga vurdu. Yöresel sanatçıların türküleri ve davetlilerin horonlarıyla renklenen gecede; Filiz Yıldırım, Erol Şahin, Usame İsmail, Murat Köse ve Ali Kumbasar gibi birbirinden değerli sanatçılar sahne aldı. Geceye Karadenizli sanatçılar ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Yunus Emre, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kargidanoğlu da katıldı. Türkülerin hep bir ağızdan söylendiği geceye destek veren Sarıyerli dernekler arasında ise Sarıyer Rizeliler Derneği, Ayazağa Trabzonlular, Artvin Şavşat Cevizli Köyü Yardımlaşma Ve Dayanışma, Rize Elmalı Köyü, Rize Yemişlik Erenköy, Sarıyer Rize-Tunca Ve Çevre Köyleri Kültür Ve Dayanışma Derneği İle Rize Yiğitler Köyü Yardımlaşma Derneği yer aldı.

“BİRBİRİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK”

Rize, Trabzon ve Artvinli derneklerle bir araya gelen Başkan Genç, Sarıyerlilerle horon oynayıp, sanatçılarla hep bir ağızdan türküler söyledi. “Bu kadar çeşitliliğin olduğu özellikle de kadınlarımızın çoğunlukta olduğu bu akşamda sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum” diyen Genç, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu ülkenin değerlerinin kaybedilmesi kimseyi mutlu etmez. Bu ne doğudaki insanın ne Karadenizlinin ne de Egelinin işine gelir. Her daim önde tuttuğumuz umudumuzla yola devam etmeliyiz. Ramazan ayının bereketiyle, birlik beraberliğiyle hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzde Kadir Gecesi var, inşallah yine bu sene de Karadeniz’de olacağız.” Gecenin sonunda hep bir ağızdan söylenen türkülerin ardından Sarıyerlileri sahneye davet eden Başkan Genç, sanatçılara çiçek ve plaketlerini takdim etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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