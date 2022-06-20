Sarıyer Yaz Spor Okulları 13. Kez Kapılarını Açtı

YAZ SPOR OKULLARI 13. KEZ KAPILARINI AÇTI

Okullarda son ders zili çaldı, öğrenciler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili başladı. Çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak ve spor bilinci aşılamak için her yaz düzenlenen Sarıyer Belediyesi Yaz Spor Okulları 13. kez kapılarını açtı. Çayırbaşı Stadı’nda yapılan açılış, şovlarla adeta görsel bir şölene dönüştü. Organizasyon Gencer Savaş Bandosu’nun gösterisiyle başlayarak, çocukların kortej yürüyüşü ile devam etti. Kortej sonrası sahne alan Mangolian Circus ekibi şovlarıyla coşkuyu doruğa çıkardı. Çocukların sevincine ortak olmak için açılışa katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise alana miniklerin sevgi gösterisi eşliğinde geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi / arıyer /İstanbul

YOĞUN KATILIM

Programa Başkan Genç’in yanı sıra; CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ve yönetimi, Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, Amatör Spor Kulüpleri başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise video mesaj göndererek coşkuya ortak oldu. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, çocuklarla birlikte etkinliğe katılanlara çiçek takdim etti.

ÇOCUKLARIMIZA SARILAMADIK

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç belediyeciliğin sadece yol yapmak, asfalt dökmek olmadığını dile getirerek şöyle konuştu; “Çocuklarımıza sarılamadığımız iki ölü yıl yaşadık. Şimdi bu iki yılın acısını çıkarma zamanı. Biz yarınlarımız olan çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Onlara doğayı sevmeyi, hiçbir canlıya zarar vermemeyi, vatan sevgisini, Atatürk sevgisini öğreteceğiz.”

11 BRANŞTA EĞİTİM

Bu yıl 13. kez gerçekleşen yaz spor okulları 7-14 yaş arasındaki çocuklara hizmet veriyor. Yüzme, jimnastik, atletizm, futbol, kız futbol, voleybol, basketbol, taekwondo, judo, kano, karate olmak üzere toplam 11 branşta eğitimler verilirken, derslere katılan çocuklara ücretsiz kıyafet ve servis desteği de sağlanıyor. Açılışı yapılan yaz spor okullarında dersler 20 Haziran – 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Her branşta haftada iki gün birer saat eğitim verilecek.