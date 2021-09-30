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Sarıyer Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

"CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi" Avrasya Gösteri Merkezi’nde başladı. 2 Ekim'e kadar devam edecek zirvede yerini alan Sarıyer Belediyesi, köyler bölgesinde üretilen meyve, sebze, tarhana ve pek çok doğal ürünleri ziyaretçileri ile paylaşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2021 Perşembe 17:50
Sarıyer Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde
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CHP’li 160 belediyenin ve 300’ün üzerinde tarım kooperatifinin katıldığı "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi" Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleşiyor. Sarıyer Belediyesi’nin standının yer aldığı zirvede, köyler bölgesinde tarım yapan kadınlar, kendi yetiştirdikleri ürünleri sergiliyor. Temiz Hasat ve S.S. Sarıyer Mahalle ve Köyleri Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi paydaşlığında ziyaretçilerini ağırlayan standa konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyerli kadınlardan tarım alanları ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tarımsal kalkınmada yeni politikalar ve üretici odaklı çözümler bulma amacıyla düzenlenen zirvede, belediyeler tarım alanında yapılan çalışmaları ve iş birliği içinde olduğu kooperatiflerin tanıtımını gerçekleştirdi.

KADINLARIN NELER BAŞARABİLDİĞİNİN GÖSTERGESİ

Ülkemizde tarım alanlarının giderek yok edildiğini söyleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Buradaki üreticilerin yüzde 90’ı kadın. Kadınların neler ürettiğini, neler başarabildiğini, kent yaşamında nasıl bir örneklem izlenebileceğinin göstergesi bu fuara herkesi davet ediyorum. Tarımdan uzaklaştıkça biz her şeyimizi kaybederiz, topraklarımızı kaybederiz. Dolayısıyla tarımsal üretimin yeniden artmasına vesile olmak için bu fuar çok önemli” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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