Sarıyer Kışa Hazır

Sarıyerlilerin hayatını kolaylaştırmak için mahallelerde çalışmalarını sürdüren Sarıyer Belediyesi, yoğun kış şartlarına hazır. Ekipler, kötü hava koşullarının ilçede sorunsuz atlatılması için hummalı bir çalışma yürütecek. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlüklerinden toplamda 181 personel sahada olacak. Çağrı Merkezi görevlileri ise 444 1 722 numaralı hattan Sarıyerlilerin taleplerini ve şikayetlerini ilgili müdürlüklere iletecek.

EKİPLER 7/24 GÖREV BAŞINDA

Gerekli tedbirlerin alındığı Sarıyer’de Fen İşleri Müdürlüğü’nden; 34 araç ve iş makinesi, 34 şoför, 14 operatör ve 56 işçi görev yapacak. Yetersiz kalacağı öngörülen durumlarda ise bu sayılar artacak. Buzlanan yollar için ise 1760 ton tuz hazır bulunduruluyor. Ayrıca muhtarlıklara, sitelere ve acil durum müdahale noktalarına da torbalanmış tuz verilecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden ise 30 personel Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak görev başında olacak. İhtiyaç doğrultusunda rutin temizlik görevlerini yapan personellerde hazır halde bulunacak. Yayaların yoğun olduğu cadde, sokak, hastane, otobüs durakları, ana ve ara arterlerde buzlanmanın önüne geçmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yapılacak.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Yoğun kış şartlarında devrilen ağaçlara ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müdahale edecek. 2 sepetli araç, 2 budama ekibi, 2 yer kesim ekibi, 2 dal toplama personeli, 4 teknik saha personeli ve 1 postabaşı olmak üzere toplamda 23 kişi görev başında olacak. Kışla mücadele ekipleri arasında Sağlık İşleri Müdürlüğü de yer alıyor. 5 ambulans ile 14 kişiden oluşan ekip olası zorlu şartlarda hastaların nakil işlemlerinde ve ilaç desteğini sağlayarak mağduriyeti önleyecek. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü personelleri de can dostlarımız için besleme noktalarına mama bırakacak.