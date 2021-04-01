Sarıyer'’in Gururu 4 Yaşında

Sarıyer Belediyesi, 2017 yılında açtığı belediye hizmet binası ile bir ilke imza attı. 93 bin metrekare büyüklüğündeki hizmet binası 2020 yılında en prestijli ödül olan BREEAM Sertikası’nı aldı. İlk yeşil ve engelsiz kamu binası olarak literatürdeki yerini alan binanın açılışının 4. yılında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sertifikanın tanıtımını yaptı. Benzerlerine göre yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ‘Yeşil Bina’ modern yapısı ile hem belediyecilik anlayışına yeni bir soluk getirdi hem de vatandaşlara kolaylık sağladı. Dokuz kategoriden oluşan bütüncül bir değerlendirme sonucunda verilen BREEAM sertifikasını anlatan Başkan Genç, mesleğinde 40 yılı aşan bir mühendis olarak yaşadığı gururu ifade etti.

İstanbul Times Haber Merkezi /Nurettin Koç

HALKA İNANDIK, HALKLA YÜRÜDÜK

Konuşmasına geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İmar ve Şehircilik Müdürü Mahmut Alikaya’yı anarak başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç şunlara değindi: “Buraya emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Halkına inanan, halkıyla birlikte olan, sokakta yürüyen, onlarla birlikte ağlayan, derdini dert edinen yerel yöneticiler, önlerine ne çıkarsa çıksın o sıkıntıyı aşıp yollarına devam ederler. Biz de öyle olduk. Bugüne kadar görev yapan belediye başkanlarına da teşekkür ediyorum. Ama biz olması gerekeni yaptık. Biz halka inandık, halkla birlikte yürüdük. Bu bina benim için çok farklı bir noktada. Attığım her adımı gururla atıyorum. Çünkü çok büyük emek var. Mühendislik açısından çok değerli, çevresel açıdan çok değerli. Mühendisliğimle gurur duyuyorum. Binanın yapımı sırasında hiçbir işçi kardeşimin, mühendislimizin burnu dahi kanamadı. Bizim için en büyük gurur. Emeğe değer vermek budur. Hizmet binasının uluslararası alanda değer bulmasında önemli bir bilim insanının katkısı var. O kişi Dr. Duygu Erten... İşte Türk kadınının neler yapabileceğinin göstergesi. Buraya gelen her vatandaş mutlu bir şekilde ayrılmalı. Binaya yakışan da budur.”

PLAKET VERİLDİ

Program sonunda CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ve Dr. Duygu Erten’e birer plaket takdim edildi. Yoğun çalışma programından dolayı tanıtım toplantısına katılamayan Kaftancıoğlu yerine plaketi CHP İl Başkan Yardımcısı Ali Kargidenoğlu aldı.

İŞTE BİNANIN TÜM ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin Yeşil Bina özelliğinde olan en büyük binası kabul edilen Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası, enerjisinin yüzde 10’unu kendi karşılıyor, binadaki su güneş enerjisiyle ısıtılıyor. Yağmur suları 800 bin litrelik kapasiteye sahip depolarda toplanıp arıtılıyor. Kanalizasyona doğrudan gitmesi gereken su dışındaki lavabo suları, toplanıp arıtılarak rezervuarlara tekrardan veriliyor. Bina 800 araçlık oto park kapasitesi ve toplu taşımaya yakınlığı ile vatandaşın ulaşım sorununa da çare oldu. İnsan sağlığı ve doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanan yeşil bina, kamu binalarından beklenen çıtayı da yükseltti. Sürdürülebilir arazi planlaması, su ve enerji, ekolojik malzeme kullanımı, hava kalitesi, atıkların kontrolü ve kirlilik gibi özellikleriyle Sarıyer Belediyesi’nin Ana Hizmet Binası, benzerlerine göre yüzde 30 daha fazla tasarruf sağlıyor. Toplumun ve kamu hizmetlerinin kanayan yarası olarak bilinen ‘engelli’ vatandaşlara yönelik hizmet de yeni binada unutulmadı. Projesinin engelliler için hiçbir engeli bulunmayan bir bina olarak tescil edilerek sertifikalandırıldı.

AVANTAJ VE ÖZELLİKLERİ

- Sürdürülebilir enerji performansı

- Geri dönüşümlü malzeme

- Gün ışığı alan ofisler

- Daha verimli enerji ve su kullanımı

- Alt yapı hizmetlerinde minimum kaynak kullanımı

- Geliştirilmiş ve daha verimli çalışma ortamı

- Kullanım ve işletme maliyetlerinde tasarruf

- Personel ilişkilerinde ve hizmet kalitesinde artış

- Bina içi faktörlerinde minimum hastalık riski

- Tüm katlar için engelsiz erişim

- Akıllı, yeşil, Ana Hizmet Binası (Bina mesai saatleri bitimi ve hafta sonlarında adeta uyuyan bir bina haline geliyor, enerji tüketimi en aza iniyor.)

- Led aydınlatma, sensörlü lavabo ve pisuarlar.

- Binadaki su güneş enerjisiyle ısıtılıyor.

Kanalizasyona doğrudan gitmesi gereken su dışındaki lavabo suları, toplanıp arıtılarak rezervuarlara tekrardan veriliyor. Böylece su israfının önüne geçiliyor.

- Binanın ısıtma ve soğutma sistemi bir odadan kontrol ediliyor.

- İklim konforu gözetilen binada az sayıda açılabilir pencere bulunuyor.

- Elde edilen enerji, tüketimin üzerine çıktığında, bu fazla elektrik satılabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)