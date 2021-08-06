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Sarıyer'den Afet Bölgelerine Yardım Eli

Türkiye orman yangınlarıyla kavrulurken, Sarıyer’de yaraları sarmak için hareket geçti.  Afet bölgesinde çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin yanı sıra mahalle muhtarlıkları da seferberlik ilan etti ve yardım kampanyasıyla toplanan malzemeler yola çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 16:16
Sarıyer'den Afet Bölgelerine Yardım Eli
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Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınında mağdur olan vatandaşlar için Sarıyer’de yardım kampanyası başlatıldı. Belirlenen listeler doğrultusunda malzemeler muhtarlıklardan ve belediyeden toplandıktan sonra yola çıkacak olan tıra ulaştırıldı.

Destek ekipleri görev başında

Öte yandan Sarıyer Belediyesi’nin Sivil Savunma personellerinden oluşan 3 ekip ile veteriner hekimlerde Antalya Manavgat’ta çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Ekip yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarından sonra temel ihtiyaçları da karşılamak için bölge afet koordinasyon merkezinde görev alıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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