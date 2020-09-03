banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı
Son Dakika
Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı
Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Sizin İçin Yenilendi
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Sizin...
Gençleri Dinleyin ve Fikirlerine Önem Verin
Son Dakika
Gençleri Dinleyin ve Fikirlerine Önem...
Danışma Kurulu Daha İyi Bir İstanbul İçin İşe Koyuldu
Son Dakika
Danışma Kurulu Daha İyi Bir...

Sarıyer'de Öncelik Güvenli Gıda

Sarıyer’de gıda sektöründe hizmet veren restoranların hijyen kalitesini artırmayı amaçlayan “Beyaz Martı Hijyen Projesi” kapsamında 20 işletme törenle sertifikalarını aldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptığı konuşmada, projeye tüm işletmelerin dahil olması gerektiğini vurguladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Eylül 2020 Perşembe 13:52
Sarıyer'de Öncelik Güvenli Gıda
banner171

Sarıyer’de işletmelerin kalitesi ve denetimleri artıyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile başlayan Beyaz Martı Hijyen Projesi ile ilçede bulunan restoranlar temizlik ve hijyen açısından denetimden geçiyor. İlk etapta projede yer alan 20 işletme Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen tören ile Beyaz Martı Hijyen plaketi ve bayrağını aldı. 

Projenin içinde yer alan akademisyenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç; “Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü ve aynı zamanda sezonun açılış günü. Balıkçılarımızın bayram havasında denize açılması gerekiyorken, ciddi problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Hem bu emeğin karşılık bulması hem de vatandaşların memnuniyeti için bu projeyi başlattık” dedi.

PROJEYE KATILMAYAN İŞLETME KALMAYACAK

Bundan sonra ruhsat verilecek restoranların “Beyaz Martı Hijyen Projesi” içinde olması gerektiğini söyleyen Başkan Genç, “Burası balığın merkezi Sarıyer. Bundan böyle proje kapsamında şartları yerine getirmeyen restoranların ruhsatları da iptal edilecek. Balığı insanlara en taze şekilde yedirecek iddiasındaysak bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Hijyen koşullarına tüm restoranlar uymalı. Koronavirüs sonrası ilk kapatılan biliyorsunuz ki restoranlar oldu. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Projenin mimarlarından Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun ise işletme sahiplerine; “Beyaz Martı Hijyen Projesi ile amacımız Sarıyer’de su ürünlerinin avlanmasından sofraya gelene kadarki sürecin takibini sağlamak. Bunun için geçtiğimiz günlerde de deniz ürünlerinin saklama koşullarından sunumlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bir seminer düzenledik. Ardından İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nin kurduğu komisyon işletmeleri denetleyerek hem koşulların nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Özellikle koronavirüs ile savaştığımız şu günlerde bu projenin hem işletmeler hem de vatandaşlar için çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Sürdürülebilirlik bizler için tüm projelerimizde olduğu gibi Beyaz Martı’da da çok önemli” diyerek seslendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer Belediyesi Karadeniz'i Çöplerden Kurtardı
Sarıyer Belediyesi Karadeniz'i Çöplerden Kurtardı
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten Bayram Kutlama Mesajı
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten Bayram Kutlama Mesajı
İmamoğlu Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkıyor
İmamoğlu Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkıyor
Başkan İmamoğlu'ndan İftarda“ATATÜRK Kent Ormanı” Müjdesi
Başkan İmamoğlu'ndan İftarda“ATATÜRK Kent Ormanı” Müjdesi
İBB, Sarıyer’in 60 Yıllık Tapu Sorununu Çözmek İçin Düğmeye Bastı
İBB, Sarıyer’in 60 Yıllık Tapu Sorununu Çözmek İçin Düğmeye Bastı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169