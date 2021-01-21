Sarıyer'de Karla Topyekün Mücadele

Sarıyer Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına başladı. Bu yıl da tam donanımlı araçlar ve ekiplerle vatandaşların kışı rahat ve konforlu bir şekilde geçirmeleri için kriz masasında 8 müdürlükten 480 personel görevlendirildi. Dün başlayan kar yağışıyla birlikte İlçenin birçok noktasında küreme ve tuzlama çalışmalarını sabahın erken saatlerinden itibaren sürdüren ekipler, vatandaşların acil çağrıları için kriz masası oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle de ortak çalışma yürüten karla mücadele çalışanları ana arterler başta olmak üzere hamile, hasta ve cenazesi olan ara sokakların kardan temizlenmesine öncelik verdiklerini belirterek, Zabıta, Sağlık İşleri, Park ve Bahçeler, Veterinerlik, Ulaşım ve Temizlik İşleri Müdürlükleri de 7/24 hizmet vereceğini, vatandaşların acil durumlarda 444 1 722 numaralı çağrı merkezinden kriz masasına ulaşabileceklerini belirtti.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Karla mücadele kapsamında, 12 adet kar küreme aracı, 21 adet tuz atma aracı, 9 adet tuzlama aracı ve 205 saha personeliyle hazır olan Fen İşleri ekipleri, 2 bin 200 tonluk tuz stoku ile çalışmalara sabahın erken saatlerinde başladı.

MÜDÜRLÜKLER KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Kriz masasında görev alan sağlık personeli yolların kapanması durumunda muayeneye gidemeyen hastalar için evde bakım hizmeti verecek. Zorlu hava koşullarını ve bölgenin engebeli, dar sokaklarını göz önünde bulundurarak, belediye ambulanslarının donanımları tamamlamış bir şekilde teyakkuzda ve göreve hazır halde bulunuyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipler de hasta taşıma ve ilaç yardımına katılacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olağanüstü hava koşullarında ağaç yıkılma riskine karşı hazır halde bulunurken, 211 temizlik personeli de Sarıyerliler için çalışacak.

MİNİK DOSTLARIMIZI UNUTMADIK

Veteriner İşleri Müdürlüğü de sokak hayvanları için önlemini aldı. 23.00’e kadar nöbette olacak ekipler, 27 besleme noktasına bırakılan mama sayısını iki katına çıkararak çalışmalarına hız verdi.

BAŞKAN GENÇ’DEN İBB’YE TEŞEKKÜR

Çalışmaları takip eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli çalışma yürüttüklerini belirterek teşekkür etti. Başkan Genç, “ Şu an sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle sokaklar boş olsa da yarın sabah mesaisine başlayacak vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına başta ana yollar olmak üzere açık tutmak için sahadayız. Tuzlama ve küreme çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden itibaren devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle devrilen ağaçlara da müdahale ediyoruz. Aynı zamanda sokak hayvanlarımız için de besleme çalışmalarımızı sıklaştırdık. Lütfen vatandaşlarımız da araçlarını çalıştırmadan önce araçlarının kaputuna vurarak hayvan dostlarımıza zarar gelmesini önlesinler. Bu yağışlarla barajlarımızın dolmasını umuyoruz” dedi.