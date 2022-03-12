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Sarıyer'de Karla Mücadele Her Alanda Devam Ediyor

Beklenen kar yağışı geldi, Sarıyer’de sokaklar beyaza büründü. Günler öncesinden hazırlığını yapan Sarıyer Belediyesi ekipleri, 300 personel, 15 iş makinesi, 50 araç ile sokak sokak her köşeye hizmet götürdü. Sitelere ve muhtarlıklara tuz desteği verildi, besleme çalışmaları aralıksız devam etti. Erken saatlerde başlayan tuzlama ve kar küreme çalışmaları sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Mart 2022 Cumartesi 09:11
Sarıyer'de Karla Mücadele Her Alanda Devam Ediyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesimlerinden olan Sarıyer’in pek çok farklı noktası bir anda başlayan yağışla beyaza büründü. Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışması sayesinde ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kar yağışının etkili olduğu saatlerden itibaren Sarıyer Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme de yapıldı. Mahallelerde aralıksız olarak çalışmalar devam ederken can dostlarımız da unutulmadı. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'de 95 noktada günlük mama desteğini sürdürdü.

Çalışmaları yakından takip eden Sarıyer Belediye Belediye Başkanı Şürkü Genç, sahada yapılan besleme çalışmalarına katıldı. Ekiplerle hayvanlara mama dağıtımı yapan Genç, "Artık kriz noktaları nereler biliyoruz. Buraya gelirken en ufak bir sorunla karşılaşmadım.

Bunun için ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hazırlıklarımız günler öncesinden tamamlandı. Sarıyer yıllar sonra İBB ile tanıştı. Bizim yetişemediğimiz noktalara onlar yetişiyor, olması gerektiği gibi. Burada da yavrular vardı, onları besledik. Verimli bir gün oldu" dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 12.03.2022 09:50
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