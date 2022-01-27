Sarıyer'de Kapsamlı Kış Çalışmaları Yapılıyor

Sarıyer’de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor. Hafta ortasına kadar süreceği tahmin edilen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, belediye ekipleri de bir dizi önlem aldı. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken evde sağlık hizmeti ve sokaktaki dostlarımız için besleme hizmeti de sürdürülüyor. Zorlu hava koşullarında 7/24 sahada olan karla mücadele ekiplerinin önceliği, ana caddeleri ve hastaların bulunduğu yolları açmak.