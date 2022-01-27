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Sarıyer'de Kapsamlı Kış Çalışmaları Yapılıyor

İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Sarıyer Belediyesi karla mücadele çalışmalarını mahalle mahalle sürdürüyor. Haftanın ilk iş gününde vatandaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için ekipler sahada görev yapıyor. Minik dostlarımız da unutulmuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2022 Perşembe 12:52
Sarıyer'de Kapsamlı Kış Çalışmaları Yapılıyor
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Sarıyer’de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor. Hafta ortasına kadar süreceği tahmin edilen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, belediye ekipleri de bir dizi önlem aldı. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken evde sağlık hizmeti ve sokaktaki dostlarımız için besleme hizmeti de sürdürülüyor. Zorlu hava koşullarında 7/24 sahada olan karla mücadele ekiplerinin önceliği, ana caddeleri ve hastaların bulunduğu yolları açmak.

KRİZ MASASI İHBARLARA ANINDA YANIT VERİYOR

Kriz masası, telefon ve bilgisayar başından Sarıyerlilerin talepleri ile yakından ilgileniyor. Vatandaşların 444 1 722 numaraları hattan ileteceği ihbarlar, anında ilgili birimlere aktarılıyor.

GÜNDE 300 KİLOGRAM MAMA

Sokaktaki canlarımız için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde bulunan 98 besleme noktasında günde 300 kilogram mama bırakılarak dostlarımıza gıda desteği veriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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