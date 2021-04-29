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Sarıyer'de Hiçbir Şey Aksamayacak

Pandemi ile mücadelede büyük bir rol üstlenen Sarıyer Belediyesi 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde de faaliyetleri aralıksız sürdürecek. Sarıyerlilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemler alınırken, çağrı merkezi 444 1 722 numaralı hattan vatandaşlara 7/24 hizmet verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2021 Perşembe 09:23
Sarıyer'de Hiçbir Şey Aksamayacak
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Yasakların yeniden gündeme gelmesi ile birlikte Sarıyer Belediyesi de devam etmekte olan çalışmalarına hız kattı. Zor günlerde vatandaşın imdadına koşan Sarıyer Belediyesi günlerce evlerinden çıkamayacak insanların ihtiyaçları için tüm müdürlükleriyle hizmete hazır olacak. 3 hafta devam edecek yasaklar süresince online eğitim, online spor, psikolojik danışmanlık, dezenfekte çalışmaları, online kurslar, konserler, tiyatrolar ve sokak hayvanları besleme çalışmaları olmak üzere pek çok hizmet Sarıyerlilerin yüzünü güldürmeye devam edecek. Ayrıca altyapı ve üst yapı, temizlik gibi belediye hizmetleri de aksamadan sürdürülecek. Vatandaşlar gerekli durumlarda ödeme işlemlerini E-belediye üzerinden yapabilecek.

“SAĞLIKLI GÜNLERE HEP BİRLİKTE KAVUŞACAĞIZ”

Pandemi sürecinden beri etkin bir mücadele verildiğini söyleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 3 haftalık tam kapanmada da hiçbir belediye hizmetinin aksamayacağını belirtti. Başkan Genç; “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte sürekli sahada olacağız. Bu kapanmayı yasak olarak değil bir önlem olarak görmeliyiz. Vaka sayısı çok fazla ve bunu azaltmak için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Bu süreç başladığından bu yana sürekli alarmdayız. Gecenin hangi saati olursa olsun arkadaşlarımız her işi yapma gayretindeler. Vefa Grubu ile birlikte çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her alana yetişmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız bu dönemi dayanışmayla tamamlayacağız ve sağlıklı günlere hep birlikte kavuşacağız.” diye konuştu.

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