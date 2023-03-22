Sarıyer'de Hak Sahipleri Tapularına Kavuşuyor

EN DÜŞÜK RAYİÇ BEDEL SARIYER’DE

Pınar ve Rumelihisarı mahallelerinde oturan 5 bin 407 hak sahibi tapularına kavuşuyor. 7 Temmuz 2022 tarihinde alınan 943 ve 944 sayılı kararlarla mülkiyeti İBB’ye ait olan Pınar ve Rumelihisarı mahallelerindeki arsaların, sadece üzerinde binası olan hak sahiplerine satılması uygun görüldü. Karar sonrasında İBB Emlak Şube Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü BKSM’de hak sahipleri için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Teknik Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay, İBB Emlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’nden Harita Mühendisi Yaşar Güler ve Sarıyer Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Kemal Senem katıldı.

ÇOK BÜYÜK EMEK VAR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bu işin içinde çok büyük bir emek var” diyerek Sarıyer’ de deprem önlemlerinin alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Genç, şöyle konuştu; “İçinde bulunduğumuz deprem koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda o depremin İstanbul’ da yaşanması durumunda bedelinin daha ağır olacağını bilerek, sürekli toplantılarda ne yapılacağını düşünerek, değerlendirmesini yaparak çalışmaları sürdürüyoruz. 2009 yılında göreve geldiğimizden beri Naci Hoca ile birlikte çalışıyoruz. Ne yapabilirizin telaşı içindeyiz. Dere yataklarında yüzlerce bina var. Binalar çok eski ve mühendislik hizmeti almamış. Dolgu zemine yapılmış. Altı sağlam olabilir ama bir kaç metre üstünde yapılan binalar var. Biz Sarıyer Belediyesi olarak halkımızla beraber bu işi en kısa sürede çözüm yöntemleriyle önlem almak zorundayız. Şu an da alanda bir mühendis ordusu dolaşıyor. Tespitler yapıldıktan sonra neler yapılabilir ona bakılacak. Şartlar ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun işi çözmeye çalışacağız. Mülkiyet meselesinde olduğu gibi.”

BEŞ AYDIR ÇALIŞMA YAPILIYOR

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Teknik Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay ise konu ile alakalı şunları söyledi; “10 teknik personelimiz ile sahadayız. Mutlaka siz de binalarınızın durumunu öğrenmek için gelip belediyemiz yapı kontrol müdürlüğüne müracaat edin. 5 aydır mahallelerde çalışmalar yapılıyor. Sokak rayiçleri çıkarıldı ve karşılaştırıldı. Çevre ilçelerden Şişli, Beşiktaş ve Kağıthane’ye bakıldı ve en düşük rayiç bedelin Sarıyer’de olduğu görüldü. Sarıyer’de bulunan 11 mahallenin sokak rayiç bedellerinin olması gerektiği değerde olmadığı görüldü. Son üç dönem rayiç değer tespitlerinde olması gerekenden daha az artış yapılmıştır. Bu nedenle bahsedilen mahallelerin rayiç bedelleri, Sultanbeyli Belediyesi’nin rayiç bedelleriyle hemen hemen aynıdır. İki mahallemizin işlemleri yürüyecek. Diğer 11 mahallenin de satışa çıkmasını bekliyoruz. Konu İBB Meclisi’ne getirilecek. Evraklar evlerinize gönderildi. Yazılan her şeyi tam ve eksiksiz doldurmalısınız. Yapı tespit tutanağı binanız ve kullanım alanınızı gösteren bir krokidir.”

İŞTE MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI:

Kimler başvuru yapabilir?

“Binası olan herkes müracaat edebilir. Bütçeniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. Alamayanların mevcut durumları aynen devam edecek. Şu an nasıl oturuyorsanız o şekilde oturmaya devam edeceksiniz. Sizin binanızın olduğu parsel üçüncü kişilere satılamayacak. Sadece üstünde ikametgahı ve emlak beyanı olan kişiye satılacak. Endişe duymanıza gerek olmayacak.”

Başvurular nereye yapılacak?

Dilekçe ve dilekçede istenen belgeleri hazırlayan vatandaşlar Sarıyer Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne veya İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’ndaki İBB Emlak Şube Müdürlüğü’ne başvurabilir. (Dilekçe ve gerekli belgeler bu kurumlardan temin edilecek.)

Müracaat yaptıktan sonra süreç nasıl işleyecek?

Müracaat ettiğinizde aranacaksınız. Eksik evrak varsa tamamlamanız gerekiyor.Müracaat ettiniz ama alamadınız diyelim, yine hiç bir sorun olmayacak. Ama önce müracaat edin ki önünüzü görebilin. Başvurunuz incelendikten sonra nasıl bir yol izleyeceğinize dair bilgi verilecek.

Satış - ödeme yöntemi nasıl olacak?

Pınar ve Rumeli Hisarı’nda evi olan ve dar gelirlilik şartlarını sağlayan vatandaşlar, kullandıkları alan kadar tam hisse veya isterlerse kullandıkları alanın ¼’ü kadar hisseyi %20 peşin kalan kısmı 60 ay taksitle,Tapu tahsis belgesine göre hak sahibi olan vatandaşlar 4 yıl 12 taksit halinde, Yapı kayıt belgesi ile hak sahibi olan vatandaşlar %10 peşin kalan kısım 60 ay taksitle , her hangi bir belgesi olmayan hak sahibi vatandaşlarda peşin ödemek suretiyle tapu sahibi olacaklar.

İşlem süresi nasıl olacak?

Başvuru yapıldıktan sonra 3 ay içinde tapu işlemlerine başlanması düşünülmektedir.