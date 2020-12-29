Sarıyer'de Evleri Yanan Vatandaşlara Yardım Eli

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Sarıyer Belediyesi ekipleri bu evler için kolları sıvadı. Hasar tespiti yapılan binalar önce Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlendi ardından onarım çalışmaları başladı. Kapılarından, tesisata, duvarlardan pencerelerine kadar baştan aşağıya onarılacak binalarda oturan vatandaşlar Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e teşekkür etti.

ZOR DURUMDA KALDIK

Kirada oturduğu evi kullanılamaz hale gelen Düzgün Taylan, “Yangın sırasında ben evde değildim ama eşim ve çocuklarım evdeydi. Bir anda her tarafın tutuştuğunu görünce doğalgazı kapatıp, dışarı çıkmışlar. Ev kullanılamaz hale geldi, çok zor durumda kaldık. Cumartesi günü Şükrü Başkan ziyarete geldi ve elimizden geleni yapacağız dedi. Sağ olsun şimdi ekipler buradalar ve evimizi yeniliyorlar” dedi.

BELEDİYE EKİPLERİ SAĞ OLSUN

Evi hasar gören bir başka vatandaş olan Hakan Bayramoğlu ise “Yan evde çıkan yangın bizim eve de sıçradı. Camlarımız ve kombimiz hasar gördü. Başkanımız sağ olsun önce aradı sonra da bizleri ziyarete geldi. Ardından belediyeden ekipler gelip buraları toparladılar. Yaralarımızı sarmamıza yardımcı oluyorlar sağ olsunlar” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)