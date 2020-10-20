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Sarıyer'de Cumhuriyet Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünde Sarıyer Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram coşkusunu birbirinden farklı etkinliklerle Sarıyer’in dört bir yanına taşıyacak.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
20 Ekim 2020 Salı 15:35
Sarıyer'de Cumhuriyet Coşkusu
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Cumhuriyet Bayramı Sarıyer’in dört bir yanında bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. Sarıyer’in ana caddeleri, Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile süslenecek. 9 gün boyunca devam edecek program 24 Ekim Cumartesi günü başlayacak. 1 Kasım Pazar günü son bulacak Cumhuriyet kutlamaları kapsamında ilk gün Kilyos Seymen Ağa deresi, insan kaynaklı atıkların doğaya vermiş olduğu tahribata dikkat çekmek için temizlenecek. Ardından farklı noktalarda müzik dinletileri, resim sergisi, koro ve şiir dinletisinin yanı sıra araç konvoyu ve mikrokredi kermesi ile devam edecek.

 “BOĞAZA KADAR MÜZİK SONSUZA KADAR CUMHURİYET”

Doğa için el ele vererek dereler için çalışmalarına devam eden Sarıyer Belediyesi, Cumhuriyet kutlamalarının ikinci günü olan 25 Ekim’i ise müziğe ayırdı. “Boğaza Kadar Müzik Sonsuza Kadar Cumhuriyet” sloganı ile duyanları heyecanlandıran program, 8 farklı noktada müzik dinletileri ile Sarıyerlilere keyifli anlar yaşatacak. Sarıyer’in sahil hattında gerçekleşecek etkinlikte İstanbul’un farklı yerlerinden gelen sokak sanatçıları farklı tarzlarda yapacakları müziklerle Sarıyerlilere unutulmaz bir gün yaşatacak. Sokak sanatçıları boğaz hattının yanı sıra Zekeriyaköy’de de müzikseverlerle buluşacak.

SARIYERLİLER ‘ATATÜRK RESİMLERİ SERGİSİ’NDE BULUŞUYOR

Program, 26 Ekim Pazartesi BKSM’de açılacak Sarıyer Belediyesi kursiyerlerinin kendi elleriyle hazırladığı Atatürk resimleri sergisiyle üçüncü gününe başlayacak. Program Covid-19 nedeni ile online olarak yayınlanacak şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki koronun Cumhuriyet şarkıları söylemesi ile devam edecek. Konser Ramazan Gecenoğlu’nun şiirleriyle süslenecek.

CUMHURİYET’İN ÜRETEN KADINLARINA ÖDÜL

Salı günü Cumhuriyet bayramı etkinlikleri kapsamında Sarıyer’in en genç ve en yaşlı üreten Cumhuriyet kadınları ödül töreni yapılacak. Aralarında akaryakıt dolum noktasında çalışan, tamir ustası olan, balıkçı, çiftçi ve midyecilik yapan kadınlar ödüllerine Cumhuriyet haftasında kavuşacak.

ARACINI AL GEL!

28 Ekim Çarşamba günü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile online olarak yapılacak Cumhuriyet Sohbetlerini, 29 Ekim’de araç ve tekne konvoyu Sarıyer’i kırmızı beyaza boyayarak takip edecek. Konvoya katılmak isteyen herkes kendi araçları ile etkinliğe katılabilecek. Kutlamalar 30 Ekim – 1 Kasım arasında Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlenecek Mikrokredi kermesi ile son bulacak.

PROGRAM:

ULUSLARARASI BALIK GÖÇ GÜNÜ – TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Tarih: 24 Ekim Cumartesi
Yer: Kilyos – Seymanağa Deresi
Saat: 11.00 / 13.00

BOĞAZA KADAR MÜZİK SONSUZA KADAR CUMHURİYET


Tarih: 25 Ekim Pazar

 Yer:  Rumelihisarı - Kale Karşısı

    Emirgan – SÜTİŞ Karşısı

    İstinye İDO ve hastane arası

    Yeniköy – Park içi

    Tarabya – Park içi

    Kireçburnu -  Haydar Aliyev Parkı

    Büyükdere – Balıkçılar Karşısı

    Sarıyer merkez – İDO önü

    Zekeriyaköy – Çarşı 

SARIYER BELEDİYESİ KURSİYERLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ATATÜRK RESİMLERİ SERGİSİ

Tarih: 26 Ekim Pazartesi
Yer: BKSM (Boğaziçi Kültür Ve Sanat Merkezi)
Saat: 10:00 – 12:00

ŞEF ZAFER GÜNDOĞDU YÖNETİMİNDE CUMHURİYET KONSERİ VE RAMAZAN GECENOĞLU ŞİİRLERİ

Tarih: 27 Ekim Salı
Yer: BKSM (Boğaziçi Kültür Ve Sanat Merkezi)
Saat: 20:00

BAŞKAN İLE CUMHURİYET SOHBETLERİ – ONLİNE

Tarih: 28 Ekim Çarşamba

ARAÇ KORTEJİ

Tarih: 29 Ekim Perşembe

Kortej başlangıç saati ve yeri: 10:00  Ferahevler Şantiye

MİKROKREDİ KERMES – HAYDAR ALİYEV PARKI

Tarih: 30 - 31 Ekim Cuma, Cumartesi – 01 Kasım Pazar

Yer: Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı

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