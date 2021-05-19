Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1460
ALTIN
503.495
DOLAR
8.3990
STERLİN
11.8694
EURO
10.2547
Sarıyer'de 19 Mayıs Coşkusu Denize Taşınacak
Sarıyer'de 19 Mayıs Coşkusu Denize...
Uzmanından sağlıklı yaşam için beslenme tüyoları
Uzmanından sağlıklı yaşam için beslenme...
Başkan Gökhan Yüksel’den 19 Mayıs Mesajı…
Başkan Gökhan Yüksel’den 19 Mayıs...
İmamoğlu'ndan “Dezenfektan İhalesi “ Savunması: “Harcama Ve İhale Yetkilisi Sıfatlarım Yok”
Son Dakika
İmamoğlu'ndan “Dezenfektan İhalesi “ Savunması:...

Sarıyer'de 19 Mayıs Coşkusu Denize Taşınacak

Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı günün 102. yıl dönümünde Sarıyer sahilinden temsili Bandırma Vapuru kalkacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a hareketinin başlangıç noktası olan Galata Rıhtımı ziyaret edilecek. Dalgıçlar ise 19 Mayıs’ı denizaltından Türk Bayrağı açarak kutlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:28
Sarıyer'de 19 Mayıs Coşkusu Denize Taşınacak
banner171

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlattığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da pandemi nedeniyle sokaklarda, stadyumlarda, okullarda kutlanamayacak. Sarıyer Belediyesi de 19 Mayıs ruhunu yaşatmak ve bayram coşkusuna ortak olmak için koronavirüs önlemlerini dikkate alarak bir dizi etkinlik düzenleyecek. Kutlamalar kapsamında temsili Bandırma Vapuru Sarıyer’den denize açılacak. Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibinin ellerinde ‘Uğurlar Olsun’ yazılı pankartla yolculayacağı gemi Galata’da demirleyecek. Dalgıçlar ise denizde Türk Bayrağı açarak kutlamalara katılacak.

ARAÇ KORTEJİ 38 MAHALLEDE

Saat 09.00’da Sarıyer Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak törenle başlayan etkinlikler resmi araçlardan oluşan konvoy ile devam edecek. Marşlar eşliğinde Sarıyer’in bütün mahallelerini dolaşan kortej ile bayram coşkusu doruğa çıkacak. Aynı zamanda Ferahevler, Sarıyer Merkez, Kilyos Meydan, Darüşşafaka, Huzur Mahallesi, Reşitpaşa, Ömürtepe’de kurulacak mobil sahnelerde Faik Pala konseri düzenlenecek.

19 MAYIS 2021 PROGRAM

RESMİ TÖREN

SAAT: 09:00

YER: SARIYER MERKEZ ATATÜRK ANIT ÖNÜ

DALIŞ GÖSTERİLERİ VE TEKNENİN GALATA'YA HAREKETİ RESMİ TÖRENDEN SONRA GERÇEKLEŞECEKTİR.

ARAÇ KORTEJİ

BAŞLANGIÇ SAAT: 11:00

TOPLANMA ALANI: FERAHEVLER ŞANTİYE

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer'de Hiçbir Şey Aksamayacak
Sarıyer'de Hiçbir Şey Aksamayacak
Çocuklara Su Meclisi Müjdesi
Çocuklara Su Meclisi Müjdesi
Başkanlar Ramazan’da Sarıyer’de Bir Araya Geldi
Başkanlar Ramazan’da Sarıyer’de Bir Araya Geldi
Sarıyer Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu Meclisten Geçti
Sarıyer Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu Meclisten Geçti
Sarıyer'’in Gururu 4 Yaşında
Sarıyer'’in Gururu 4 Yaşında

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169