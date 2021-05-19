Sarıyer'de 19 Mayıs Coşkusu Denize Taşınacak

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlattığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da pandemi nedeniyle sokaklarda, stadyumlarda, okullarda kutlanamayacak. Sarıyer Belediyesi de 19 Mayıs ruhunu yaşatmak ve bayram coşkusuna ortak olmak için koronavirüs önlemlerini dikkate alarak bir dizi etkinlik düzenleyecek. Kutlamalar kapsamında temsili Bandırma Vapuru Sarıyer’den denize açılacak. Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibinin ellerinde ‘Uğurlar Olsun’ yazılı pankartla yolculayacağı gemi Galata’da demirleyecek. Dalgıçlar ise denizde Türk Bayrağı açarak kutlamalara katılacak.

ARAÇ KORTEJİ 38 MAHALLEDE

Saat 09.00’da Sarıyer Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak törenle başlayan etkinlikler resmi araçlardan oluşan konvoy ile devam edecek. Marşlar eşliğinde Sarıyer’in bütün mahallelerini dolaşan kortej ile bayram coşkusu doruğa çıkacak. Aynı zamanda Ferahevler, Sarıyer Merkez, Kilyos Meydan, Darüşşafaka, Huzur Mahallesi, Reşitpaşa, Ömürtepe’de kurulacak mobil sahnelerde Faik Pala konseri düzenlenecek.

19 MAYIS 2021 PROGRAM

RESMİ TÖREN

SAAT: 09:00

YER: SARIYER MERKEZ ATATÜRK ANIT ÖNÜ

DALIŞ GÖSTERİLERİ VE TEKNENİN GALATA'YA HAREKETİ RESMİ TÖRENDEN SONRA GERÇEKLEŞECEKTİR.

ARAÇ KORTEJİ

BAŞLANGIÇ SAAT: 11:00

TOPLANMA ALANI: FERAHEVLER ŞANTİYE

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)