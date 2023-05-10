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Sarıyer Belediyesi Yıldız Takımı Türkiye Şampiyonası'nda

Sarıyer Belediyesi Voleybol Yıldız Takımı, Kütahya’da katıldığı Yıldız Kızlar Yarı Final Şampiyonası’nda, grubunda ikinci olarak İzmir’de oynanacak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:15
Sarıyer Belediyesi Yıldız Takımı Türkiye Şampiyonası'nda
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Sarıyer Belediyesi Voleybol Yıldız Takımı, Kütahya’da katıldığı Yıldız Kızlar Yarı Final Şampiyonası’nda, grubunda ikinci olarak İzmir’de oynanacak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Sarıyer Belediyesi’nin alt yapısından yetişen 16-17 yaş grubundaki kız çocukları, 10 yaşında başladıkları voleybol serüvenini büyük bir başarıyla taçlandırdı. Ankara, İstanbul ve Bursa takımlarını geride bırakan Sarıyer Belediyesi Yıldız Takımı, yarı finalde Ankara Eryaman Kooperatif Birliği takımını 3-0 mağlup ederek kulüp tarihinde ilk defa Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. İzmir’de oynanacak Türkiye Şampiyonası’nda Karşıyaka, Eczacıbaşı Vakıfbank, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türkiye’nin en iyi takımları ile mücadele edecek olan Sarıyer Belediyesi Yıldız Takımı’nın şimdiki hedefi ise 17-22 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Türkiye Şampiyonası maçları.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

Son Güncelleme: 10.05.2023 10:21
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