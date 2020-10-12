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Sarıyer Belediyesi Tarafından BJK KABATAŞ VAKFI’na Tahsis Edilen Yurt Binası Kabataş Erkek Liseli İlk Öğrencilerini Karşılamaya Hazırlanıyor

Kilyos’ta bulunan 210 dönüm bir alan içinde yaklaşık 3.000 m2 kapalı alana sahip, 3+1 şeklinde (her biri yaklaşık 90 m2) 20 adet odadan oluşan, her bir odanın içinde kendi özel tuvaleti, buzdolabı ve giyinme bölümü olacak şekilde planlanmış, bina içinde her türlü sosyal donatı alanına sahip, 24 saat güvenlik hizmeti ve sosyal tesise ait spor alanları bulunan yurt binası; BJK KABATAŞ VAKFI Yönetim Kurulu Üyemiz ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in gayretleri neticesinde Sarıyer Belediye Meclisi’nin oy birliği ile BJK KABATAŞ VAKFI’na tahsis edildi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
12 Ekim 2020 Pazartesi 13:52
Sarıyer Belediyesi Tarafından BJK KABATAŞ VAKFI’na Tahsis Edilen Yurt Binası Kabataş Erkek Liseli İlk Öğrencilerini Karşılamaya Hazırlanıyor
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BJK KABATAŞ VAKFI Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Kabataş Erkek Lisesi hazırlık erkek yatılılarına ev sahipliği yapmak üzere 11.09.2020 tarihinde meclis kararı alan başta öneri sahibi Şükrü Genç başkanımız olmak üzere Sarıyer Belediye Meclisi’ne ve mecliste temsil edilen (alfabetik olarak) Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin tüm Belediye Meclis Üyelerine ve komisyonlarına ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum.

Bu karar Türkiye’nin Sesi Kabataş Erkek Lisesi söylemimizde okulumuzun partiler üstü milletin bağrındaki yeri anlamında da güzel bir tarihi değerdir.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Meclis kararımız ardından yurdun okulumuz idaremize devri için MEB Standartlarına uygun olması gerekmekte idi. Bu süre içinde; Yangın Yönetmeliği, Sağlık Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliği’ne uygun binamızın tüm eksiklerini tamamlayıp uygunluk belgelerini alarak vakfımızdan okul müdürlüğümüze tahsisi konusundaki dilekçemizi okul müdürümüz Selman Küçük’e teslim etmenin iç huzurunu yaşıyoruz.

Öğrencilerimizin okul ve yurt arasındaki ulaşımlarını da yine Vakfımız ve Beşiktaş Belediyemiz arasındaki bir protokol ile hafta içi 5 gün okul saatlerine uygun olarak, hafta sonu 2 gün okul müdürlüğümüzce belirlenen saatler kapsamında karşılayacağız.

Yurt öğrencilerimizin tüm mevresim takımları, yastık, yorgan, battaniye ihtiyaçları karşılanmış olup konaklayacakları süre boyunca tüm bunların temizlenmesi haftada 1 kere olmak üzere vakfımızca karşılanacaktır.

Tüm bu süreç boyunca her konuda desteğini esirgemeyen Kabataş Erkek Liseliler Derneği ve BJK KABATAŞ VAKFI Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu Üyelerine yürekten teşekkürü bir borç bilirim.

Umarım yurdumuzun MEB süreci de hızla tamamlanarak kardeşlerimiz en güzel anılarını biriktirmeye başlarlar.

Bizler her daim gücümüz ölçüsünde Kabataş Erkek Lisesi’nde okuyan kardeşlerimizin ve okul idaremizin yanında olmaya gayret edeceğiz.

Camialarımızla mutlulukla paylaşırım.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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