Sarıyer Belediyesi Tarafından BJK KABATAŞ VAKFI’na Tahsis Edilen Yurt Binası Kabataş Erkek Liseli İlk Öğrencilerini Karşılamaya Hazırlanıyor

Kilyos’ta bulunan 210 dönüm bir alan içinde yaklaşık 3.000 m2 kapalı alana sahip, 3+1 şeklinde (her biri yaklaşık 90 m2) 20 adet odadan oluşan, her bir odanın içinde kendi özel tuvaleti, buzdolabı ve giyinme bölümü olacak şekilde planlanmış, bina içinde her türlü sosyal donatı alanına sahip, 24 saat güvenlik hizmeti ve sosyal tesise ait spor alanları bulunan yurt binası; BJK KABATAŞ VAKFI Yönetim Kurulu Üyemiz ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in gayretleri neticesinde Sarıyer Belediye Meclisi’nin oy birliği ile BJK KABATAŞ VAKFI’na tahsis edildi.