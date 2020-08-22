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Sarıyer Belediyesi Karadeniz'i Çöplerden Kurtardı

​​​​​​​İki gündür Sarıyer'de etkisini gösteren yağmur ve rüzgâr nedeniyle sahiller çöp ve moloz yığınlarıyla doldu. Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz’i siyaha boyayan bu görüntüye el attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:33
Sarıyer Belediyesi Karadeniz'i Çöplerden Kurtardı
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Moloz ve çöpler yağmurdan dolayı sahil şeridine vurdu. Oluşan çöp dağları vatandaşları hayrete düşürdü. Bölge halkı ve serinlemek için denize girmeye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında isyan etti.

Sarıyer Belediyesi ekipleri bu kötü görüntünün önüne geçmek için hummalı bir çalışma başlattı. Toplam 200 kişilik ekip, 8 süpürge aracı, 3 su tankeri ve iş makineleriyle Rumeli Hisarı, Emirgan, Kısırkaya, Kilyos, Gümüşdere, İstinye ve Yeniköy sahillerinde temizlik yaptı. Sahillerle birlikte Ayazağa, Rumeli Hisarüstü ve Pınar mahallelerinde yağış nedeniyle oluşan atıklara da müdahale edildi. Çalışmalar devam ederken bugün sadece sahillerden 30 ton çöp toplandı.

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