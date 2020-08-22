Sarıyer Belediyesi Karadeniz'i Çöplerden Kurtardı

Moloz ve çöpler yağmurdan dolayı sahil şeridine vurdu. Oluşan çöp dağları vatandaşları hayrete düşürdü. Bölge halkı ve serinlemek için denize girmeye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında isyan etti.

Sarıyer Belediyesi ekipleri bu kötü görüntünün önüne geçmek için hummalı bir çalışma başlattı. Toplam 200 kişilik ekip, 8 süpürge aracı, 3 su tankeri ve iş makineleriyle Rumeli Hisarı, Emirgan, Kısırkaya, Kilyos, Gümüşdere, İstinye ve Yeniköy sahillerinde temizlik yaptı. Sahillerle birlikte Ayazağa, Rumeli Hisarüstü ve Pınar mahallelerinde yağış nedeniyle oluşan atıklara da müdahale edildi. Çalışmalar devam ederken bugün sadece sahillerden 30 ton çöp toplandı.