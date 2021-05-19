Sarıyer Belediyesi Karada, Denizde 19 Mayıs'ı Kutladı !

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 102. yıl dönümünde pandemi nedeniyle sokaklarda, okullarda, stadyumlarda kutlama yapılamadı. Sarıyer Belediyesi 19 Mayıs ruhunu yaşatmak ve bayram coşkusuna ortak olmak için koronavirüs önlemlerini dikkate alarak bir dizi etkinlik düzenledi. Kutlamalar kapsamında Sarıyer’den kalkan temsili Bandırma Vapuru marşlar eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a hareketinin başlangıç noktası olan Galata rıhtımına demirledi. Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, vapuru ‘Uğurlar Olsun’ yazılı pankartla yolculadı. Dalgıçlar ise denizde Türk Bayrağı açarak kutlamalara katıldı. Mahalle mahalle dolaşan araç konvoyu ve Faik Pala konseri ise evlerde yaşanan bayram coşkusunu doruğa çıkardı.

ARAÇ KORTEJİ 38 MAHALLEDE

Etkinlikler, Sarıyer Merkez’de bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı. Resmi törenin ardından Sarıyer sahiline yanaşan temsili Bandırma Vapuru’nu vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Dalgıçlar ise su üstünde yaptıkları gösterilerle kutlamalara damga vurdu. 7 kişilik ekip denizde Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin yanı sıra Sarıyer Belediyesi bayrağı da açtı. Koronavirüs gölgesinde kutlanan bayram coşkusunu Sarıyer caddelerine taşımak için her yıl olduğu gibi bu bayramda da araç konvoyu yapıldı. Marşlar eşliğinde Sarıyer’in bütün mahallelerini dolaşan korteje vatandaşlar da pencerelerden ve balkonlardan alkışlarıyla eşlik etti. Kortejle birlikte; Ferahevler, Sarıyer Merkez, Kilyos Meydan, Darüşşafaka, Huzur Mahallesi, Reşitpaşa ve Ömürtepe’de kurulan mobil sahnelerde Faik Pala konseri düzenlendi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)