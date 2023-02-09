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Sarıyer Belediyesi Deprem Bölgesi İçin Ruhunu Ortaya

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin hemen ardından Sarıyerliler dayanışma için kollarını sıvadı ve tek yürek oldu. Sarıyer Belediyesi’nden ekipler deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, yardım kolileri için üç ayrı noktada toplama merkezi oluşturuldu. İki günde toplam 12 bin 194 yardım kolisi Sarıyer’den Hatay’a doğru yola çıkarıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Şubat 2023 Perşembe 17:33
Sarıyer Belediyesi Deprem Bölgesi İçin Ruhunu Ortaya
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İlk andan itibaren “Gün Dayanışma Günüdür” diyerek çalışmaları başlatan Sarıyer Belediyesi aralarında; arama kurtarma köpeği Şilan ve eğitmeni Halit Canbaş, veterinerler, inşaat ve elektrik ustaları, sağlık personelleri, mühendis ve mimarların bulunduğu 50 personeli yardım malzemeleriyle birlikte afet bölgesine yolladı. Resmi makamlarca yayınlanan afet listesini güncel olarak vatandaşlarla paylaşan Sarıyer Belediyesi, vatandaşlardan gelen yardım malzemeleri için üç ayrı toplama noktası oluşturdu. Ferahevler Belediye Şantiyesi, Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Ana Hizmet Binası C Blok ve muhtarlıklarda toplanan yardımlar gönüllüler ve belediye çalışanları tarafından tek tek ayırılarak, kolilere yerleştiriliyor. Tırlara yüklenen yardımların bir kısmı Yenikapı’da ki toplama alanına götürülürken bir kısmı da direkt Hatay’da, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hatay Arsuz’a ulaşan mobil aşevi vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirirken, 400 metrekarelik sahra çadırı da bölgede hizmet veriyor.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Hiçbir Felaketten Ders Çıkarmadık

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, sahada çalışmalarını sürdüren İnşaat Mühendisi Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise bu son olmayacak diyerek şu şekilde konuştu; “Gün dayanışma günü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu başkanlığında AKOM’da yaptığımız toplantı sonucunda İstanbul Hatay ile eşleştirildi. İBB ve AFAD koordineli olarak Sarıyer’den yardımlarımızı Hatay’a ulaştırıyoruz. Doğru ihtiyaç malzemelerinin, doğru noktalara ulaşması için bu sorumluluğu Sarıyer’de biz üstlendik. Toplum olarak sahip olduğumuz birliktelik ruhu ile yaraları hızla saracağımıza olan inancımı bir kez daha belirtiyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hiçbir felaketten ders çıkarmadık. Bu felaket bize yeni bir başlangıç olsun. Bu son olmayacak.”

Yaraları Sarmak İçin El Ele Verdiler

Depremzedeler için yardım taşıyan Sarıyerli Aynur Kasap, duygularını ağlayarak dile getirerek; “Çok acı. Başka söyleyecek cümle bulamıyorum. Allah yardımcıları olsun” dedi.

Yardımlar için gönüllü olarak görev alan Remziye Tufan ise; Burada olmak biraz da olsun vicdanımızı rahatlatıyor. İçtiğim çay dan, yediğim yemekten, yattığım yataktan bile vicdan azabı duyuyorum. Onların yerine koyuyorum kendimi” diye konuştu.

Son Güncelleme: 09.02.2023 17:37
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