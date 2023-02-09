Sarıyer Belediyesi Deprem Bölgesi İçin Ruhunu Ortaya

İlk andan itibaren “Gün Dayanışma Günüdür” diyerek çalışmaları başlatan Sarıyer Belediyesi aralarında ; arama kurtarma köpeği Şilan ve eğitmeni Halit Canbaş, veterinerler, inşaat ve elektrik ustaları, sağlık personelleri, mühendis ve mimarların bulunduğu 50 personeli yardım malzemeleriyle birlikte afet bölgesine yolladı. Resmi makamlarca yayınlanan afet listesini güncel olarak vatandaşlarla paylaşan Sarıyer Belediyesi, vatandaşlardan gelen yardım malzemeleri için üç ayrı toplama noktası oluşturdu. Ferahevler Belediye Şantiyesi, Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Ana Hizmet Binası C Blok ve muhtarlıklarda toplanan yardımlar gönüllüler ve belediye çalışanları tarafından tek tek ayırılarak, kolilere yerleştiriliyor. Tırlara yüklenen yardımların bir kısmı Yenikapı’da ki toplama alanına götürülürken bir kısmı da direkt Hatay’da, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hatay Arsuz’a ulaşan mobil aşevi vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirirken, 400 metrekarelik sahra çadırı da bölgede hizmet veriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner