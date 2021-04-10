Sarıyer Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu Meclisten Geçti

Katılımcı ve sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışı benimseyen Sarıyer Belediyesi’nde 2020 yılı Faaliyet Raporu meclise sunuldu. Koronavirüs önlemleri gereği Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, ilçeye değer katan projeleri ve sosyal belediyecilik anlayışının temelini oluşturan hizmetlerin anlatıldığı rapor oy çokluğuyla meclisten geçti. Mecliste sunum yapan Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Herkesin can derdine düştüğü, kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığı, zayıf olanın kaderine terk edildiği bu süreç, sosyal devlet anlayışının ve yerel yönetimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu” diyerek temel amacın yaşamı ayakta tutmak olduğunu belirtti. Bakan Genç, yürütülen hizmetlerin alt yapısını pandemiyle mücadeleye çevirerek Sarıyer’in bu süreci en az hasarla atlatması için güçlü bir irade ortaya koyduklarını anlattı. İşte o konuşmadan satır başları:

KORONA İLE MÜCADELE

“Koronavirüsle Mücadele Eylem Planı (KEP)’nı kapsamında yapılan çalışmalarda 23.565 noktada yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, 22.396 vatandaşa telefon yoluyla terapi hizmeti, hayırseverlerin de iş birliğiyle 13.000 üzerinde haneye gıda kolisi, 6.490 öğrencimizin burs ücreti dikkat çekti. Genç, sanatı ve sporu evlere taşıdıklarını, ‘her canlıya karşı sorumluluğumuz var’ bilinciyle sahipsiz hayvanları besleme noktalarının iki katına çıktığına da değindi.

HER CANLIYA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR

Eğitimde bütün Türkiye’ye hizmet veren Sarıyer Akademi’nin ülke genelinde yaptığı sınava 10.000’e yakın adayın katıldığını söyleyen Başkan Genç ayrıca eğitimin çok uzun yıllardır sorunlar yaşandığını ifade ederek konuya ilişkin sözlerini şöyle tamamladı: “Her gelen bakan kendince bir yöntem denemeye başladı. Sonunda eğitimci kökenli birinin bakan olması ile işlerin düzeleceğine dair umut doğdu. Ancak sorunlar devam etti. Eğitim altyapımızın yeterince sağlam temellendirilmediğini düşünüyorum. Ani oluşan bir durumda ne yapılacağı kararlaştırılamadı. Tablet dağıtıldı öğrencilere ama evlerde elektrik, internet yok. Bunu da basında sıklıkla gördük.”

ARTIK YALNIZ DEĞİLİZ

Sarıyer’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile tanıştığının da altını çizen Şükrü Genç, “30 yıldır görmezden gelinen, ötelenen, unutulan Sarıyer’in sorunları, bekleyen ve bekletilen projeleri tek tek ele alındı, çalışma takvimi oluşturuldu ve faaliyete geçildi. Başından beri benimsediğimiz bir ilke var: “Siyaset, yaşamın önüne konulmamalı, yaşamın içinde olmalıdır!” Bütün çalışmalarımızı bu ilke doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Artık yalnız olmadığımızı görmek Sarıyer ve Sarıyerlilerin geleceği adına umut veriyor.” diye konuştu.

KADINLAR YAŞAMIN HER ALANINDA

Sarıyer Belediyesi olarak temellerini atılan projelerin ödüllere layık görülmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Şükrü Genç, kadınların yaşamın her alanında olduğunu da vurgulayarak yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Genç konuşmasını, bugüne kadar hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan çalışmalarda emeği geçen çalışma arkadaşlarına, meclis üyelerine ve tüm Sarıyerlilere teşekkür ederek sonlandırdı.

2020 YILI TAHMİNİ BÜTÇE - GELİR - GİDERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bütçeyi de değerlendiren Başkan Genç, “Normal şartlar altında hazırladığımız 2020 yılı bütçesinin olağan üstü döneme denk gelmesi, bazı müdürlüklerimizin hizmette öne çıkması ve fiilen sahada olması zorunluluğunu getirmiştir. Bu müdürlüklere başlangıç ödeneğine ilave olarak sadece yedek ödenekten destek verilmiştir. Maksimum tasarruf anlayışımız gereği herhangi bir ek bütçe, borçlanma gibi kaynaklar kullanılmamıştır. Bu süreç İBB’nin de lojistik desteği, ilçedeki paydaşlarımızla ve maksimum hizmet anlayışımızla başarılı bir şekilde sürdürülmüştür. Bu bağlamda, 2020 yılı tahmini bütçe ve Gelir – Gider bütçeleri değerlendirildiğinde; tahmini bütçe ile gider bütçesi gerçekleşme oranı % 96.98, tahmini bütçe ile gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 91.88 ve gider bütçesi ile gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 94.74 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında 66 milyon TL ile devir aldığımız belediye bütçesini tam % 650 oranında artırarak 442 milyon TL’ye, duran varlıkların değerini % 1150 artırarak 54 milyondan 623 milyon TL’ye çıkartmışız. Bu başarı belediye yönetiminin, çalışanlarının ve Sarıyer halkının verdiği desteğin ortak bir başarısıdır. 2020 yılı bilançosuna bakıldığında, banka hesaplarımızda;

96.5000.000 TL’nin nakit paranın 2021 yılına aktarıldığı,

- 168 milyon TL de belediye alacağının görüldüğü,

- 623 milyon TL duran varlıkların değeri, (2009 yılında 54 milyon TL) Bu kalemleri alt alta topladığımızda elde edilen katma değerin belediyenin borçlarından çok daha fazla olduğu görülmektedir. Borcumuzun 391.853.454 TL’si kamuya uzun vadeli ve ödeme planı yapılmış bir borç olduğundan muhasebe teknikleri açısından yönetilebilir ve Belediye bütçesiyle orantılı bir borçtur” dedi.

BAŞKAN GENÇ’TEN TEŞEKKÜR

Bütün bu başarılar Sarıyerlilerin duyduğu güven ve verdiği desteğin sonucudur” diyen Başkan Genç konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Bütün planlamalarımızı daha iyiyi sunmak üzerine; öngörerek, yarını düşünerek ve karşılaşabileceğimiz her şarta karşı hazırlıklı olarak yapıyoruz. Yaşadığımız olağandışı süreç karşısında Sarıyerlilerin gösterdiği dayanışma ruhu bizlere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener.” cümlesinin önemini hatırlattı. Geçirdiği Koronavirüs dolayısıyla aramızdan ayrılan İmar ve Şehircilik Müdürü’müz Mahmut Alikaya başta olmak üzere kaybettiğimiz bütün çalışma arkadaşlarımı rahmetle anarken, tedavi süreci devam edenlere acil şifalar diliyorum. Bugüne kadar hazırladığımız faaliyet raporlarında yer alan çalışmalarda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve tüm Sarıyerlilere teşekkür ederim.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)